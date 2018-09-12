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Ziya Gökalp mahallesinde sosyal tesis ve semt pazarı yapılıyor

Kocasinan Belediyesi, Ziya Gökalp Mahallesi’nde Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet verecek olan sosyal tesis ve kapalı semt pazarı inşa ediyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşerilerimizin talepleri doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz” dedi.

Ziya Gökalp mahallesinde sosyal tesis ve semt pazarı yapılıyor

Tesisin ve pazar yerinin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda kazanım sağlayacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallemiz birden fazla hizmetle Yeni Kocasinan’a hazırlanıyor. Ziya Gökalp’te yaşayan hemşerilerimiz, pazarcı esnafımız en yakın zamanda yeni mekanlarına kavuşacaklar. Burada sadece pazar yeri olmayacak, esnafımızın gündelik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 10 adet iş yeri bulunacak ve bir de 800 metrekare alana sahip 500 kişiye hitap edecek olan düğün salonu olacak. Mevcut pazar yeri 2 bin 700 metrekare alana sahipti, yeni pazar yeri ise 3 bin 500 metrekare alana sahip olacak. Bu yapılan işlerin hepsi bölge sakinlerimizin talepleri neticesinde projelendirilen, onların ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan işlerdir. İnşaat sürecinin bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla birlikte, hemşerilerimiz burada güzel bir mekana kavuşmuş olacak. Ziya Gökalp Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih Bar

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