Korona Günlerinde Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Büyükkılıç neler yapıyor?

Kocasinan Belediyesi ve Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile başladığım Belediyelerin Koronavirüs günlerden yaptığı çalışmalar ile ilgili yazıma Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Memduh Büyükkılıç ile devam ediyorum.



Başkan Memduh Büyükkılıç konusu bu aralar biraz hassas gibi. Nedeni ise özellikle sosyal medya üzerinden Memduh Başkan ile bir takım algı kampanyaları başlamış gözüküyor. Bu süreci (Korona tedbirleri) iyi yönetemediği, belediye olarak gerekli adımları atmadığı falan filan gibi sözler dönüp dolaşıyor.



***

Büyükşehir Belediyesinin yaptı çalışmalara gelmeden önce Memduh Başkan ile ilgili birkaç satırda olsa yazmak isterim. Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminden beri oldukça başarılı bir grafik çizen Memduh Başkan bu başarısını Büyükşehirde de gösteriyor. İlk seçildiği günden bugüne kadar şehrin turizm başta olmak üzere birçok alanda önemli çalışmalarına imza attı ve atmaya devam ediyor. Samimi olarak hizmet etmeye çalıştığından bir şüphem yok. Eksikleri olabilir. Yapmaya fırsat yada imkan bulamadığı, ilerisi için planladığı projeler olabilir. Sonuçta oda bir insan. Biraz sabırlı olmak gerekiyor.



***

Tabi ki Memduh Başkanın çalışmalarını takdir edenlerin yanında eleştirenlerde olacak.

Bizlerde zaman zaman eleştiriyoruz ve uyarıyoruz. Bir örnek vermek gerekirse Mustafa Kemal Paşa Bulvarında eski Doğumevi önü ve Tarım İl Müdürlüğünün oraya yapılan yol çalışması çok mantıklı değil. İnsanlar evlerine ya da iş yerlerine gitmek için olmadık sıkıntılara giriyor. Esnaf çok büyük sıkıntıda. Başkanın bu yola bir çözüm bulması gerekiyor. Bu yolu planlayanların ne amaç güttüğünü de bir açıklarlarsa çok seviniriz. Acaba bizim görmediğim bir şey mi var?



***

Bunun yanında Kültür-Sanat etkinlikleri ve Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı ilgili eleştirilerde ayrı bir konu. Bu konuyla ilgili memleketimizdeki sıkıntılı süreç bittiğinde ayrıntılı bir yazı yazacağım. Bu ve bunun eleştirilerde bulunuyoruz ve yanlış gördüğümüz ya da vatandaşımızın bize ulaştırdıkları konuları gündeme getirmeye de gayret gösteriyoruz.

Ama eleştireceğiz derken karalamaya çalışmak başka şey. Bu çizgiye dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.



***

Şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Memduh Büyükkılıç’ın Koronavirüs salgını ile mücadelesi konusuna gelelim. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’de sağlık çalışanlarına toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk belediyeler arasında olduğunu, yaşlılara evinde hizmet vererek her gün onlara sıcak yemek dağıttığını, halkın yoğun kullandığı alanları sürekli dezenfekte ettiğini, ilçelerde bile bu çalışmaları yaptığını, vatandaşların su borçlarını 3 ay ertelediğini, her gün 10 bine yakın maske üreterek vatandaşa ücretsiz dağıttığını, zabıta ekipleri ile denetimler yaparak fırsatçılara izin vermediği gibi bir çok çalışmayı yaptığını hatırlatayım istedim.

***

Aşağıda ilgililerden temin ettiğim ve Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaların özeti var. Burada hepsine yer veremediğim için özet yapmak zorunda kaldım. Dileyen yazımın devamında ayrıntılı bir şekilde okuyabilir. Bir sonraki yazımda Melikgazi Belediyesi ve Başkan Mustafa Palancıoğlu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

Size iyi okumalar Sağlıcakla kalın.



Büyükşehir Belediyesinin Koronavirüs Günlerinde yaptığı çalışmaların bazıları:



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’IN TALİMATIYLA TÜM ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tüm dünyada paniğe neden olan korana virüsünün ardından vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı tüm alanlara yaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla tüm alanlar tepeden tırnağa dezenfekte edildi.



TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA DETAYLI TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, virüs ve mikroplara karşı vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat edilmesi için her türlü önlemi aldı. Ulaşım A.Ş tarafından yapılan detaylı temizliklerde günlük ortalama on binlerce yolcu taşıyan otobüslerin içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, yerler, tavan, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta 70 personel tarafından temizlendi.



BÜYÜKŞEHİR’DEN SU BORÇLARI ve KESİNTİLERİNE 3 AY ERTELEME KARARI: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını ile mücadele çalışmalarına destek olmak amacıyla Kayseri’de 3 ay boyunca su borçlarının askıya alınarak su kesintisi yapılmayacağını açıkladı.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇELERİ DE DEZENFEKTE EDİYOR: Koronavirüs salgını nedeniyle kent merkezinde halka açık tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına ilçeleri de ekledi. Büyükşehir ekipleri Tomarza ilçesinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü.



BÜYÜKŞEHİR ZABITASI’NDAN ARALIKSIZ DENETİM: Kayseri Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyenlere karşı etkin bir mücadele yürüttü, vatandaşın yanında haksız kazanç peşinde koşanların karşısında oldu.



HER ALANDA ETKİLİ DEZENFEKTE: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüsün ilimizde ve ülkemizde etkisini azaltmak amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Başkan Büyükkılıç, geniş bir alanda yaptıkları dezenfekte çalışmalarını umreden gelenlerin geçici barınma merkezi olan Hunat Hatun Yurdu’nda da gerçekleştirdiklerini ve dezenfekte işlemlerinde ULV cihazı ile pulverizitörler kullandıklarını kaydetti.



ÖĞRENCİLERE ABONMAN KOLAYLIĞI: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okulların tatil edilmesi nedeniyle abonman kartlarını kullanamayan öğrenciler için kolaylık sağladı. Öğrencilerin eğitime ara verilmesi nedeniyle kullanamadıkları kart biniş bakiyeleri eğitim başladığında yeniden yüklenecek.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ ( Türkiye’de bu yönde karar alan ilk belediyelerden birisi Kayseri Oldu) : Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kuşatmasının sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmaları sonucu aşılacağını belirterek, sağlık çalışanları için toplu ulaşımı ücretsiz hale getirdiklerini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, sağlık personeli kimliğini gösteren sağlık çalışanlarının belediye ve halk otobüsleri ile raylı sistem araçlarından ücretsiz yararlanabileceklerini bildirdi.



MASKE ÜRETİP, ÜCRETSİZ DAĞITIYORUZ: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK A.Ş tarafından 10 bine yakın maske üretimi gerçekleştiriliyor. Üretimi yapılan maskeler Büyükşehir Belediyesi bünyesinde özellikle sahada çalışan ekipler, sağlık personeli ve vatandaşlara dağıtılıyor.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN VATANDAŞLARA KOLAYLIK: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınının önlenmesi için her türlü önlemi almaya devam ediyor. Bu kapsamda, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gelmeden numarataj başvurularını whatsapp ve internet üzerinden yapabilecek.



BÜYÜKŞEHİR BİLGİLENDİRİYOR. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, koronavirüs salgınının azaltılması ve toplum sağlığının korunması için bilgilendirme çalışmaları da yapıyor. Zabıta ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresi başta olmak üzere esnafa yönelik bilgilendirme çalışmaları başlatıldı. Zabıta ekipleri ayrıca, özellikle yaşlılarımıza hastalıktan korunmaları için evlerine gitme çağrısı yapıyor ve hatta talep edenleri bizzat evlerine bırakıyor.



BÜYÜKŞEHİR’DEN EVLERE SERVİS: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal güvencesi olmayan ve yalnız yaşayan ulu çınarlara yönelik hizmetlerini artırdı. Evlerinden çıkamayan yaşlılarımızın yemek ihtiyaçları Büyükşehir Belediyesi tarafından bizzat evlerine servis yapılarak gideriliyor.



ULU ÇINARLAR ÖZEL YAKLAŞIM: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gerek Huzurevi’nde kalan gerekse 65 yaş üstü olup evlerinde yalnız yaşayan yaşlılarımız için koronavirüs tehdidine karşı önlemler aldıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Huzurevi’nin ziyaretçilere kapatıldığını ve yaşlıların sağlık durumunun 24 saat gözetim altında tutulduğunu kaydetti.



EVDE KAL KAYSERİ: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, dünyayı etkileyen koronavirüs salgınından en az etkilenmek adına yapmış olduğu “evde kal” çağrıları trafik ışıkları ve dijital yön levhalarına da yansıdı.



BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ SAĞLIK İÇİN GÖREVDE: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarının kapsamı genişletildi. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlarda yapılan dezenfekte çalışmaları eczanelerde de yapıldı.



TOPLU ULAŞIMA SOSYAL MESAFE AYARI: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidi nedeniyle hayatın her anında uyulması gereken sosyal mesafe için toplu ulaşımda da düzenlemeler yaptı. Buna göre raylı sistem ve otobüslerde aralıklı oturma düzenine geçildi.



BAŞKANLARIN "SAĞLIK" ZİRVESİ: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, koronavirüs salgınının önlenmesi ve alınan tedbirlerle ilgili belediye başkanları ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar Belediye Başkanları hazır bulunurken, diğer ilçe belediye başkanları telekonferansla katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 17 belediye başkanının el ele ve dayanışma içinde, resmi kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak hiçbir aksaklığa meydan vermemek için çalıştığını söyledi.



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN “SU” AÇIKLAMASI: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesini Temmuz ayına kadar ertelediklerini belirterek, tüm abonelerin 2019 yılı fiyat tarifesinden suyu kullanabileceklerini açıkladı.



CUMHURBAŞKANI İLE TOPLANTI: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği toplantıda koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de tüm kurum ve kuruluşlar ile uyum içinde çalıştıklarını söyledi.



BÜYÜKŞEHİR HER CANLININ YANINDA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidi ile yoğun geçen bu günlerde sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin farklı noktalarına kedi, köpek ve kuşlar için, içerisinde su, mama ve yem olan kaplar bıraktı.



BÜYÜKŞEHİR, 65 YAŞ ÜSTÜNÜ VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ YALNIZ BIRAKMIYOR:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve yalnız yaşayan ulu çınarların yanında olmaya devam ediyor. Yalnız yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan yaşlılarımıza Büyükşehir Belediyesi tarafından her gün düzenli olarak ekmek ve yemek servisi yapılıyor.



EVDE KAL, BÜYÜKŞEHİR İLE ZİNDE KAL: Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A. Ş. koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan Kayserililere eğlenceli aktivitelerle sporsuz bırakmıyor.