Korona Günlerinde Hacılar Belediyesi ve Başkan Özdoğan Neler Yapıyor?

Korona günlerinde belediyelerimizin yaptığı çalışmaları aktarmaya ve bir iki yorumda bulunmaya devam ediyorum. Bugün Hacılar Belediyesi ve Başkanı Bilal Özdoğan’ın yaptığı çalışmalardan biraz bahsedeceğim.

Öncelikle her zaman yaptığımız gibi Belediye Başkanın seçim döneminden bu güne yaptığı çalışmaları ve durumunun değerlendirmesini yapalım.

***

Malumunuz Başkan Bilal Özdoğan daha önce Başkan yardımcılığı görevinde bulunuyordu. O zamanki Başkan olan Doğan Ekici’nin sağlık sorunları nedeniyle yerine vekalet eden Başkan Özdoğan, performansı ile büyük takdir toplamış ve aday olarak gösterilmişti. Seçimlerde de başarılı bir oy oranı ile Başkanlık koltuğuna oturdu.

***

Bilal Özdoğan sempatik kişiliği ve cana yakın olması ile birlikte kısa zamanda Hacılar halkının yakın ilgisiyle karşılandı. Seçim döneminde vaat ettiği 29 projenin 15’ini 1 yıl içinde tamamladı. Bu gerçekten büyük bir başarı. Vatandaşlar nezdinde en beğenilen projelerinin başında ise Yaşlılara Destek projesi, Gençlere yaptığı futbol sahası ve eğitim projeleri ( Bu ve bunun gibi bazı projelerde Hacılarlı hayırseverlerin desteğini almayı da ihmal etmiyor.)

İmar çalışmaları, kentsel dönüşüm, parklar ve özellikle de Hacılar’ın yöresel ürünlerini tanıtma ile Hacılar’ı turizm ilçesi haline getirmek için büyük gayretleri var.

***

Henüz bir yıl oldu.

Önünde daha uzun yıllar var.

25 projesini tamamlayınca üzerine onlarca proje daha yapacağına eminim.

Hacılar halkının da sevdiği ve desteklediği bir Başkan olan Özdoğan’ı siyasetende parlak bir gelecek bekliyor gibi.

***

Şimdi gelelim Hacılar Belediyesinin ve Başkan Özdoğan’ın Korona günlerinde yaptığı çalışmalara.

İlçenin hemen hemen her noktasını dezenfekte ettiren Başkan Özdoğan, bir yandan da maske üretimine destek olarak ilçe halkına ücretsiz dağıtıyor. Evden çıkamayan ailelere destek olurken, mahalle mahalle ekmek dağıttırıyor.

Bu liste uzayıp gider ama işte size yapılan çalışmalardan bazı başlıklar.

Dezenfekte çalışması

Özellikle yaşlı, hasta ve bağışıklığı düşük olan kişilerin sıklıkla kullanmış olduğu banka, sağlık ocağı, postane, eczaneler günlük olarak insan sağlığına zarar vermeyen özel dezenfektanlarla düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

65 yaş üstü vatandaşlara destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmalarının kısıtlanmasının ardından ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar tespit edilip, zabıtalar aracılığıyla evlerinde ziyaret edilerek talep ve istekleri alınıyor.

VEFA Sosyal Destek Grubu

Ülke genelinde olduğu gibi Hacılar’da da kurulan VEFA sosyal destek grubu bünyesinde talepte bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda ve sağlık gibi her türlü destek sağlanmaya devam edililiyor.

Maske Üretimi ve Dağıtımı

Maske kullanımının mecburi olmasından önce maske üretimine Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezimizde başlayan Belediye. Günlük 1000 adet maske üreterek ücretsiz dağıtıyor.

Sokak hayvanları unutulmadı

Vatandaşların sokağa çıkamamasından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli periyotta besleme yapılıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı ilçedeki fırınlar ile birlikte vatandaşlara ekmek dağıtımı yapılıyor. Ayrıca bu süreçte zabıta ve kolluk kuvvetleri ile birlikte devriye gezerek ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım ulaştırıyor.

Kitap hediyesi

Başkan Bilal Özdoğan’a sosyal medya üzerinden ulaşan ve dışarı çıkamayan gençlere Başkan kitap hediye etmeye devam ediyor.