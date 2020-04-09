Korona Günlerinde Kocasinan Belediyesi ve Başkan Çolakbayrakdar ne yapıyor?

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı ektisi altına alan Coronavirüs(Covid-19) salgını nedeniyle başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Amerika, İtalya, İran ve İspanya’da yaşanan vaka sayısı ve ölüm oranları insanlığın karşılaştığı tehlikenin boyutlarının ne denli ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. İngiltere’nin başta sürü bağışıklığı teorisinin işe yaramayacağı ise çok geçmeden anlaşılsa da kraliyet üyeleri ve Başbakan Boris Johnson’ın hastalığı yakalanmasıyla olayın ciddiyeti geç de olsa anlaşılmış oldu. Durumun çok öncesinden fakrına varan Türkiye’de ise durumlar diğer ülkelere göre nispeten biraz daha sakin seyrediyor. Merkezi hükümetin aldığı tedbirler, sağlık sistemindeki sistematik işleyiş, yeterli sayıdaki tıbbi cihaz ve ekipman ile bunları kullanacak deneyimli sağlık personeli sayesinde Türkiye Covid-19 salgınına karşı başarılı bir sınav vermektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren süreci şeffaf ve başarılı bir şekilde yönetiyor olması da elbette ki alkışlanması gereken bir durumdur. Son açıklanan verilere göre Türkiye, vaka sayısı ve ölüm oranı bakımından ülkeler sıralamasında 9. Sırada yer almaktadır. Günlük 30 binlere ulaşan test sayısından elde edilen verilere göre iyileşen hasta sayısı ile vaka oranındaki düşüş ise, yakın dönem için umut verici bir işaret olarak algılanmakta.

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Merkezi hükümet bir yandan gerekli önlemleri alırken bir yandan da yerel yönetimlerin izleyeceği yol haritasını çizerek, sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine önemli katkı sağlıyor. Kayseri özeline bakıldığında ise, özellikle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yaptığı çalışmalar dikkatlerden kaçmıyor. 2016 yılında kurulan okul ve cami temizleme ekibinin belirli aralıklarla yaptığı temizlik -dezenfekte hizmetinin alanı, 2018 yılının sonunda okul servislerinin de bu hizmete dahil edilmesiyle genişlemiş oldu.

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İlk vakanın açıklanmasının ardından ekibini çok iyi bir şekilde koordine eden Ahmet Çolakbayrakdar, olayın ciddiyetini kavrayarak buna yönelik sağlam adımlar atan örnek bir başkan profili çizdi. Çolakbayrakdar, rutin olarak yapılan dezenfekte çalışmalarının aralıklarını sıklaştırdı.

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Okul, cami ve servis araçları için verilen hizmete, tüm kamu binalarını dâhil etti. Yani ilçe sınırlarında bulunan iki yüze yakın okul, yüzlerce cami ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Okulu, Çevik Kuvvet, Trafik Denetim, Özel Harekat Polis Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Belediye Hizmet Binaları; Muhtarlıklar başta olmak üzere aklınıza gelebilecek tüm kamu alanlarının düzenli aralıklarla dezenfekte ettirdi. Gerçekten takdire şayan bir çalışma örneği.

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Bununla da yetinmeyen başkan tankerler dolusu deterjanlı suyla mahallelerin kaldırımlarını pırıl pırıl etti. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için alınan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası onların ihtiyacını karşılamak için İçişleri Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Vefa Dostluk Grubu’nu oluşturarak, onların kapılarını çalan ilk başkan oldu.

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Kaymakamlıkta kaydı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin listesini alarak hayırseverleri aramak için telefona sarıldı. Onlardan temin edilen ve içerisinde 25 kalem temel ihtiyaç maddesi ile 5 çeşit temizlik ürünü bulunan yardım kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti. 150 ailenin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için alışveriş kartı verdi. Her gün 45 ailenin sofrasına sıcak yemek ulaştırdı. Oksijen tüpü biten amcalardan tutunda şeker ilacını alamayan teyzelere kadar yardımcı oluyorlar. Çocuklar şimdilik oynayamasa da onların emanetine sahip çıkıp, tüm oyun gruplarının tamiratlarını yaptırıp dezenfekte ettirdi.

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İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda meclis toplantıları ertelense de, teknolojinin nimetlerinden en güzel şekilde yararlanıp, bu dönemde yapılan çalışmaları meclis üyelerine telekonferans yöntemiyle anlattı.

Kısacası Kocasinan Belediyesi ve Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik anlamında Koronavirüs günlerdin de de bir an olsun boş durmadan hizmet etme gayreti içinde. Bize de eline sağlık demek düşüyor.

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Ben Kocasinan ilçesinde oturduğum için ilk olarak oradan başlayayım dedim. Sonraki yazımızda Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi ve Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediyesi ve Başkan Mustafa Yalçın ile Develi Belediyesi ve Başkan Mehmet Cabbar’ın yaptığı çalışmalar ile devam edeceğim inşallah.

Sağlıcakla kalın.



