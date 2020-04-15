Korona Günlerinde Talas Belediyesi ve Başkan Yalçın Neler Yapıyor?

Korona günlerinde belediyelerimizin yaptığı çalışmaları aktarmaya ve bir iki yorumda bulunmaya devam ediyorum. Bugün Talas Belediyesi ve Başkanı Mustafa Yalçın’ın yaptığı çalışmalardan biraz bahsetmek isteyeceğim.

Ama önce Mustafa Yalçın hakkında gerek sosyal medya gerekse vatandaşların bire bir söyledikleri üzerinde gidelim isterseniz.

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Malumunuz Mustafa Yalçın ismi Talas Belediye Başkan adayı olarak ilk zikredildiğinde insanlar biraz önyargılı olarak baktılar. Ama aradan zaman geçtikçe Mustafa Yalçın’ın gerek Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği döneminde, gerekse Van Belediyesindeki görevinde kısacası belediyecilik hayatındaki tecrübesinin yansımalarını Talas halkı çok iyi hissetmeye başladı.

Göreve seçildiği andan itibaren seçim döneminde vaat ettiği projeleri bir bir hayata geçirmeye başlayan Mustafa Yalçın, özellikle mahallelerde başlattığı “Belediye Mahallemizde” projesi ile kırsal bölgelere de hizmet götürdü. Bunun yanında yaptığı sosyal ve kültürel projelerde halkın büyük takdirini kazanmış durumda.

Malumunuz üzere Talas öğrencilerin yoğun yaşadığı bir ilçe. Öğrencilere yönelik hizmetleri ile de Mustafa Yalçın öğrencilerin gönlüne taht kurmuş. Hatta öğrenciler Başkan Yalçın için yeni bir kullanıyorlar, “Baba Başkan” diyorlar. Gerçektende bu sıfatı hak edecek çok işler yapıyor.

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Peki şimdi neler yapıyor?

Talas Belediyesi ve Başkan Mustafa Yalçın, Koronovirüs günlerinde “Evinde Kal” çağrısına uyan vatandaşlara ve ilçeye ne gibi hizmetler yapıyor bir de ona bakalım.

Belediye olarak hazırladığı Hijyen Çantaları adeta bir efsane oldu. Çok iyi düşünülmüş bir proje. Eleştiren bir kişi duymadım. İçerisinde maske, kağıt sabun, limon kolonyası, Koronavirüs önlemlerini anlatan broşür ve İletişim Ailede Başlar kitabı bulunan çantalardan binlercesi dağıtıldı ve dağıtılmaya devam ediyor.

Evde kalan çocukları kitap okumaya teşvik için 30 bin adet kitap dağıtımı için hazırlıkların sürdüğü bilgisini aldım. Bu kitaplarda evlere kadar en kısa zamanda ulaştırılacakmış.



Bunların yanında Başkan Yalçın, sağlık çalışanlarını da unutmadı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi pandemi bölümü çalışanları ile Talas İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde korona virüse maruz kalma riski bulunan sağlık personeline toplam 500 adet koruyucu siperlik hediye etti. On binlerce maske halka ücretsiz olarak dağıtıldı.



Toplam 1050 km uzunluğunda cadde, sokak ve kaldırımda hijyen ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Talas Vefa Destek Merkezi oluşturularak 65 yaş üstü yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olanların temel market ihtiyaçları temin edildi.

Evde kalmaktan dolayı psikolojik sorun yaşayanlara yönelik güzel bir uygulaması daha var Belediyenin. ‘Telefonla Psikolojik Destek Hattı’ oluşturuldu. Talas Belediyesi uzman psikologları tarafından ücretsiz olarak sunulan hizmette vatandaşlara telefonla ücretsiz psikolojik danışmanlık yapılıyor. Bu çerçevede kapalı alanda uzun süre kalmanın getireceği ruhsal sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Personelin toplu olarak bir araya gelmesinin önüne geçmek amacıyla yemekhane kapatıldı ve öğle yemekleri odalara kapalı hijyenik paketler halinde servis edildi.

Sosyal Medya üzerinden bilgilendirici ve önleyici paylaşımlar yapıldı. ‘Görüşme Listesi’ tutularak muhtemel vakalar için veri tabanı oluşturuldu.

Okulların tatil edilmesiyle memleketlerine maddi imkânsızlıklar nedeniyle gidemeyen öğrencilere yardımlar yapıldı ki yukarıda bahsettiğim “Baba Başkan” tabiri buradan geliyor.



Bu ve bunlar gibi birçok çalışma artarak devam ediyor.



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Son olarak size bir iki örnek vererek yazımı tamamlamak istiyorum.



Belediyeyi arayarak ihtiyaç sahibi bir aileye evinde pişirdiği yemeği göndermek isteyen bir yardımseverin talebi Başkan Yalçın’ın talimatıyla anında yerine getirildi. Hayvanlarını besleyemeyen vatandaşlara destek olmak gibi çalışmaları yapan Talas Belediyesi, dezenfekte ve hijyen çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.

Bebeği olan ailelere bebek bezinden tutunda dağ başında evi olan kişilerin kapısına kadar ekmek ulaştıran bir Başkandan ve Belediyeden bahsediyoruz ki bize düşen elinize sağlık demektir.



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Mustafa Yalçın, bu ve bunun gibi çalışmaları ile Talas halkından sadece AK Partililerin değil, diğer partililerinde desteğini ve takdirini kazanıyor ki bu son derece önemli bir husus.

Uzun zamandır tanıdığım Başkan Yalçın eminim ki bundan sonrada Talas’a ve Talas halkına hizmetlerini arttırarak devam edecektir. Vesselam.

