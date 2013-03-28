KTO SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ 4 FARKLI SENARYO

Kayseri Ticaret Odası seçimleri bir erteleme daha yaşanmasa Mayıs ayında yapılacak. Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi adaylık sürecinde ilk başlarda Nuh Mehmet Delikan, Mahmut Hiçyılmaz ve Hüseyin Tekin olmak üzere 3 aday vardı. Sonrasında ise Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy’un da adaylığını açıklaması ile birlikte aday sayısı 4’e çıktı. Çıktı çıkmasına ama hesaplarda alt üst oldu. İlk başlarda “kesin … kazanır” diyenler artık “ acaba… mı kazanır” demeye başladı.

İşte bende bu noktada kamuoyundan edindiğim bazı izlenimleri ve yorumlarımı paylaşmak istiyorum.

Ticaret Odası, Kayseri’de hep göz önünde olan bir kuruluş olmuştur. Hal böyle olunca seçimleride oldukça hareketli geçiyor. Adaylar arasında en profesyonel çalışan Mahmut Hiçyılmaz gibi gözükse de, küçük ağa Nuh Mehmet Delikan, Hiçyılmaz’dan daha çok medyada yer alıyor. Ömer Gülsoy, “ yüz yüze” görüşmelere ağırlık veren bir kişilik. Ticaret Odasında üyesi bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarını dolaşarak çalışmalarında bahsederek destek istiyor. Adaylığını açıklayanlardan Hüseyin Tekin’in, Ömer Gülsoy’la birlikte hareket edeceğini ifade ederek adaylıktan vazgeçtiği söylense de, Tekin tarafından yapılan böyle bir açıklama yok.

KTO seçimlerinde ki en büyük sıkıntılardan birisi üyelerin şahısların kişiliğine mi yoksa parti yönlerine mi oy verecekleri konusu. Adayların “ Ben … partisiyle hareket ediyorum” demelerini beklemek abesle iştigal olur. Bu aralar adaylardan bazıları rakibinin adını yakın olduğu partiyle sıkça zikrederek. Belirli bir kesime maletmek gibi hareketlerde bulunuyor. Önemli değil. Zaten, kim kiminle hareket ediyor, destekliyor bunların hepsi ortada.

KTO adayları, Sivil Toplum Kuruluşlarına gittiğinde o kuruluşun Başkanının hangi parti görüşlü olduğunun bir anlamı olmadığını biliyor. Kayseri’ deki birçok sivil toplum kuruluşu içinde MHP’li, AK Partili, SP’li, BBP’li, CHP’li, birlikte bulunuyor ve hatta yönetim kurulunda beraber hizmet ediyorlar. “Bunu neden yazdın” diyenlere hemen cevap vererek devam edeceğim. Kimse “ Şu dernek onlardan, şu vakıf ötekilerden” gibi hesaplar yapıp, seçimi “… Kazanır” gibi tahminlerde bulunup ta yanılmasın diye hatırlatmak istedim.

Biz gelelim esas meseleye ve seçimlerle konuşulan ilgili birkaç senaryoya.

Senaryo 1: Mahmut Hiçyılmaz, mevcut Başkan Asaf Mehmetbeyoğlu ile birlikte hareket edecek ki ( TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da bu yönde telkinleri olduğu söyleniyor)

Böyle olması durumunda kazanırlarsa Hiçyılmaz Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmetbeyoğlu ise Meclis Başkanı olacak.

Senaryo 2: Ömer Gülsoy , Nuhmehmet Delikan ve Hüseyin Tekin birlikte hareket edecek ve Gülsoy Yönetim Kurulu Başkanı, Delikan ise Meclis Başkanı, Hüseyin Tekin’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olacak.

Senaryo 3: Kayseri’nin önde gelen kişileri bir komisyon kuracak burada “Akil Adamlar” devreye girecek ve Ticaret Odası Seçimleri için ortak bir liste çıkmasını sağlayacaklar.

Senaryo 4: Ne Başkan Özhaseki, nede “ Akil Adamlar” devreye girmeyecek. Kimse kimseyle birleşmeyecek, 4 aday tek başlarına seçime girecek ve kim kimi yenerse koltuğa o oturacak.

Bu dört senaryonun yanında beşincisi var mı var tabiî ki ama şimdilik bu kadarı yeter. Yazdığım ilk 2 senaryonun gerçekleşme ihtimali üçüncüsüne ve dördüncüsüne göre daha fazla. Çünkü hiçbir aday seçime girip te kaybetti damgası yemek istemez. Beraber hareket edip , “ hizmet etmek için birleştik ve kazandık” demek daha akıllıca olur.

Üç numaralı senaryo ile ilgili olarak ise; Tek liste çıkması için Başkan Mehmet Özhaseki ve Kayseri’nin önde gelen isimleri harekete geçermi? Geçebilirler. Ama böyle bir girişim pek olumlu sonuçlanmaz gibi geliyor bana. Nedeni ise insanda nefis ve ortada koltuk var. Birde olayı artık itibar meselesi haline getiren adaylar var.

Bazı adaylar baktı ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. “ Ben Kayserinin menfaati, büyüklerimiz telkinleriyle tek liste çıkması için adaylıktan çekiliyorum” gibi sözlerle ilmi siyasete sığınabilir. Bekleyip göreceğiz.

Şu an için seçim süreci çok iyi geçiyor. Seviyeli ve adayların kendilerine yakışır şekilde hareket etmeleri ve polemiklere girmemeleri bunda büyük bir etken. Zaten böyle seçimlerde kavgacı bir üslupla hareket etmek artıdan çok eksi getirir.