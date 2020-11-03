KTO SEÇİMLERİ VE BAŞKAN MEHMET ÖZHASEKİ FAKTÖRÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin talebi üzerine mayıs ayına ertelenen Kayseri Ticaret Odası seçimleri için adaylığını açıklayanların kulis çalışmaları hızla sürüyor.

Normalde bugünlerde yapılması gereken seçimler ne hikmetse sürekli erteleniyor. Hatta mayıs ayında da yapılmayacak bence ekim ayına falan kalacak diye düşünüyorum. Çünkü mayıs ayında oda borsa seçimleri yapılırsa, sonrasında TOBB seçimleri yapılacak, Ramazan Ayı, bayram derken bence Ekim-Kasım aylarına sarkabilir.

Neyse bunların hiç biri yaşanmayıp, seçimler Mayıs’ta bitebilir de.

Bu arada ne zaman seçim havası oluşsa Kayseri’de hep Ticaret Odası konuşulur. Nedeni de 14 bin üyesiyle ticaret erbaplarını bünyesinde barındırmasından kaynaklanıyor.

İş böyle olunca aday bolluğu yaşanması da normal. Mahmut Hiçyılmaz, Nuh Mehmet Delikan, Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy ve Hüseyin Tekin şuan ki adaylar.

Bu adaylardan Mahmut Hiçyılmaz, geçen seçimlerde eski Başkan Hasan Ali Kilci’ye karşı yarışmış ama kaybetmişti. Hiçyılmaz, kamuoyuna adaylığını açıkladığı toplantıda Kayseri’de birçok sanayici ve işadamı derneğinin desteğini almıştı. Adaylar içinde en profesyonel çalışan da o. Seçim bürosu bile kurdu. Ama, en çok eleştirilen yönü de TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun kendisini desteklediği yönündeki söylemi oldu. Söyledi mi söylemedi mi bilinmez ama rakipleri bu fırsatı kaçırmadı ve hemen karşı propagandaya başladılar.

Nuh Mehmet Delikan ise Kayseri’de “Küçük Ağa” lakabı ile tanınan işadamı. Siyasetle fazla haşır neşir olmadığı söyleniyor. Hemen hemen hergün gazetelerde ve televizyonlarda bir açıklamasını görmek mümkün. Adaylık sürecine başladığı günden beri 4. Kuvveti kullanmayı iyi bildi.

Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Ömer Gülsoy, aday olduğunu söyledikten sonra sessiz sedasız büyük çalışma içine girdi. Ekibiyle birlikte üyeleri tek tek dolaşıyor. Diğer adayların aksine şansının fazla olduğunu söyleyenlerde çok.

Milliyetçi camiaya yakınlığı ile bilinen Hüseyin Tekin, MHP’de ilçe Başkanlığı yapmış, Milletvekili adayı olmuş MHP İl Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş bir isim.

Adaylarla ilgili kısa bilgiler bunlar. Bunların yanında kulislerde dönen ifadelere gelirsek, seçim yaklaştıkça Ömer Gülsoy ve Hüseyin Tekin’in beraber hareket etme ihtimali var. Bu oluşuma Nuh Mehmet Delikan’da destek verirse Mahmut Hiçyılmaz’ın işi büyük zora girecek gibi. Ama şuan için Mahmut Hiçyılmaz ismi KTO üyeleri arasında rağbet görüyor.

Mevcut Başkan Asaf Mehmetbeyoğlu’nun durumu biraz farklı. Hiç adayım demedi. Böyle bir açıklama yapmadı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun arkadaşı olan Mehmetbeyoğlu ile ilgili birkaç söz söylemek gerekirse. İstanbul’da Hisarcıklıoğlu’nun daveti üzerine bir görüşme yaptığı ve seçimler-adaylarla ilgili sohbet ettikleri gelen haberler arasında.

İşin birde Başkan Mehmet Özhaseki boyutu var. Hatırlanacağı gibi Başkan Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde KTO Meclis toplantısında konuştu. Kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta tek listeyi arzu ettiğini, Kayseri’ye yakışanın da bu olduğunu söylerken, Meclis Başkanı Bekir Adıyaman’da bu işi Başkan Mehmet Özhaseki’nin çözeceğini söyledi. Kanaatim o ki Başkan Mehmet Özhaseki bu işe karışmaz. Çünkü kendisi de böyle bir birleşmenin olmayacağını biliyor. Bile bile lades demez.