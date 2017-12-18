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Kudüs izlenimleri!

18 Aralık 2017, 11:11 336 Görüntülenme

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde çalışan Murat Ercan, "Medya Atölyesi Projesi" kapsamında kamera karşısına geçip, geçtiğimiz hafta yaptığı Kudüs ziyaretinde yaşadığı anılarını anlattı.
Furkan Yılmaz

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