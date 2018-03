Yazarın Diğer Yazıları 09.03.2018 - Yetkililer uyuyor, dokunmayın! 21.02.2018 - Unutulan 28 Şubat ve mahpusları 12.02.2018 - Kamu denetçiliği ve sivil toplum 17.01.2018 - Kudüs Parkı, Caddesi ya da mahallesi 28.12.2017 - 20 yıl geçti, mazlumlar hala hapis! 06.12.2017 - Mescid-i Aksa izlenimleri- 3 05.12.2017 - Mescid-i Aksa izlenimleri – 2 04.12.2017 - Mescid-i Aksa izlenimleri-1 01.12.2017 - Haklarını helal etmiyorlar 09.11.2017 - Devlet tuzak kurar mı? 03.10.2017 - Devlete adalet yakışır 14.09.2017 - Sivil toplum kuruluşu mu? Tahsilat gişesi mi? 26.08.2017 - Erciyes’in eteğinde bir medeniyet şehri 18.08.2017 - Reise selam, halimize devam! 12.08.2017 - Torosların tepesinde belediyecilik 03.08.2017 - Kudüs de Mescid-i Aksa da bize uzak değil! 01.08.2017 - Gönül köprüsü tüm illeri kapsasın 05.07.2017 - Tramvay güvenlikçilerinin insani ihtiyaçları 21.06.2017 - Kayseri’de Ramazan 14.06.2017 - Bursa’da kadınlara özel vagon 05.06.2017 - Kadınların özel otobüs talebi 03.06.2017 - Şov için iftar yapılmasın 25.05.2017 - Tatar ve Çerkes zulmünün yıldönümü Mayıs ayı 18.05.2017 - Mazlum ve mağdur coğrafyalar konuşuldu 21.04.2017 - BENİM SENİN ONUN DEĞİL! HEPİMİZİN 04.04.2017 - Kayseri valiliğinin sivil toplumu kimler? 21.03.2017 - Güç sarhoşu olmayalım (bizden büyük Allah var) 24.02.2017 - ANADOLU KİMLERE VATAN OLMADI Kİ! 17.02.2017 - Görevden almalar yeni mağdurlar üretmesin 16.02.2017 - Görevden almalar yeni mağdurlar üretmesin 26.01.2017 - Darbecilerin aileleri kime emanet 20.01.2017 - Hakkari Kayseri’den, Kayseri Hakkari’den korkmasın! 13.01.2017 - İlahi hesabı unutturan sosyal medya savaşları 28.12.2016 - Halkın olmadığı halk buluşması 01.12.2016 - Namaz kıldırma memuru mu? İmam mı olsun! 24.11.2016 - Milletin anayasası olsun 16.11.2016 - Halkla buluşma Kayseri’den başlamalı 09.11.2016 - Denetlenmeye ve hesap vermeye razı mıyız? 11.10.2016 - On bin bomba! 30.09.2016 - Darbeci mağdur, mağdur darbeci olmasın 08.09.2016 - Kayseri-Şırnak kardeşlik köprüsü 02.09.2016 - Gözaltı ve açığa almalar suçun tespiti içindir 24.08.2016 - 15 Temmuz miladımız olsun 17.08.2016 - Kapıcıların sahibi kim olsun? 13.08.2016 - 15 Temmuz darbesi ve sivil toplum 04.08.2016 - Rol kapma gayreti yahut suçluluk telaşı 26.07.2016 - Milletin iradesi darbeyi yendi 23.07.2016 - Aman dikkat! 13.07.2016 - Suriyeliler bizim neyimiz olur? 24.06.2016 - Din görevlileri amirin emir kulu mudur? 17.06.2016 - Ramazan Sokağı 11.05.2016 - Öğrenci buluşması ve KUDER 04.05.2016 - Park polisleri Kayseri’de olamaz mı? 27.04.2016 - Vekiller ve dokunulmazlıkları 20.04.2016 - Çöpe mi atayım? 13.04.2016 - Kazancımız helal oluyor mu? 06.04.2016 - Şimdi kardeşlik ve yardımlaşma zamanı 01.04.2016 - Modern şehircilikten geri adım mı? 30.03.2016 - Çağdaş Deli Dumrullar şehre indi 15.03.2016 - Bir günde 32 biniş 11.02.2016 - Dinlenme salonu mu? Mescit mi? 09.02.2016 - Eksi 10 derecede dilenenler 20.10.2015 - Halk otobüsü şoförünün cevabı ve 65 yaş üzeri yolcuların çilesi 22.09.2015 - Bu ayıp tüm Müslümanların 04.09.2015 - Okumayan! sivil toplumcular, memurlar 26.08.2015 - Memur Sen ve özgürlükler 26.08.2015 - MEMUR SEN VE ÖZGÜRLÜKLER 29.06.2015 - Bunlar yapılamayacak icraatlar mıdır? 17.06.2015 - 7 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARI VE ÇIKARILACAK DERSLER 17.04.2015 - UTANMAYALIM MI? 08.04.2015 - SİVİL TOPLUM İDARECİLERİ VE SİYASET 12.03.2015 - ÖLÜMLERDE BİZİM DE SUÇUMUZ YOK MU? 24.02.2015 - AYHAN OGAN’IN KAYSERİ MİLLETVEKİLLİĞİ 15.02.2015 - ÖZÜ DOĞRU SÖZÜ DOĞRU ADAMLAR 03.02.2015 - ZABITALAR’DA DENETLENİR Mİ? 19.01.2015 - KAYSERİNİN YENİ MUHACİRLERİ DOĞU TÜRKİSTANLILAR 05.01.2015 - PARKLAR, HALK OTOBÜSLERİ, TRAMVAY VE KAYBOLAN MANEVİYATIMIZ 23.12.2014 - SEYREDENİ ! SEYREDİYORLAR 02.12.2014 - GÖREV AŞKI MI? RANT AŞKI MI? 07.11.2014 - SUDAN DOSTLARI 27.10.2014 - KALDIRIMLAR KİMİN İÇİN? 22.10.2014 - SUDAN KURBAN İZLENİMLERİ (3) 21.10.2014 - SUDAN KURBAN İZLENİMLERİ (2) 20.10.2014 - SUDAN KURBAN İZLENİMLERİ (1) 13.10.2014 - KAMİL KOÇ’LA KAYSERİ URFA YOLCULUĞU 02.10.2014 - HALİL İBRAHİM BULUŞMALARI VE ŞANLIURFA 12.09.2014 - 12 EYLÜL 80 DE NE OLDU? 03.09.2014 - NİÇİN MEDENİ OLAMIYORUZ 28.08.2014 - İMAM HATİPLERİ YIPRATMAYALIM 12.08.2014 - KAYSERİ’DE Kİ SURİYELİLER (SORUNLAR, ÇÖZÜMLER) 05.08.2014 - ADALET, VİCDAN HEPİMİZE LAZIM 01.08.2014 - MEHMET GÖRMEZ'E SELAM! DİRENİŞE DEVAM 20.07.2014 - ARKASINDA KİMLER VAR 30.06.2014 - ÜMMET İFTARLARI 23.06.2014 - DİLENCİLER SURİYELİ Mİ? 03.06.2014 - KAÇIRILAN ÇOCUKLAR, KÜRT VE TÜRK ANNELER 29.05.2014 - 65 YAŞ VE ÖZÜRLÜ NE YAPSIN? 13.05.2014 - 11. UFUK TURU TOPLANTISI 07.05.2014 - BU GENÇLERİ KİM DUYAR 02.04.2014 - SURİYE DOSTLARI GRUBU 13.03.2014 - ÇÜRÜYOR MUYUZ? 26.02.2014 - OTOBÜS VE TRAMVAYLAR ÖZEL MÜLKİYET DEĞİLDİR 19.02.2014 - DARBE ÜRÜNÜ UYGULAMA! MERKEZİ VAAZ VE EZAN 13.02.2014 - KONUŞMAK MI? ANLAŞILMAK MI? 31.01.2014 - SORUMLULUK BİLİNCİMİZ 25.01.2014 - İNSANLIĞINIZ BATSIN 09.01.2014 - 17 ARALIK CEMAAT VE ALINACAK DERSLER 03.01.2014 - SEVİNÇ, ÜZÜNTÜ VE KAYGILARLA GEÇEN BİR YIL – 2013 26.12.2013 - YEŞİLAY 20.12.2013 - HAYKIRIŞ BELGESELİ 13.12.2013 - KAPATILSIN MI? KAPANSIN MI? 29.11.2013 - KOVSANIZDA GİTMEZLER, TUTSANIZDA DURMAZLAR 25.11.2013 - 28 ŞUBAT SONA ERDİ Mİ? 17.11.2013 - ACİZLERE ÇARE OLMAK 29.10.2013 - KEDİ, KÖPEK ETİ YENEBİLİR 23.10.2013 - KAYSERİLİ MÜTEAHHİTLERİN BATI HAYRANLIĞI 10.10.2013 - SÖYLENELİM Mİ, SÖYLEYELİM Mİ? 04.10.2013 - SEVAPLAR PAYLAŞILIR MI? 25.09.2013 - SENDİKALAR BÖYLE Mİ OLMALI? 17.09.2013 - KAYSERİ GÖNÜLLÜ KÜLTÜR TEŞEKKÜLLERİ PLATFORMU 10.09.2013 - ÇAĞDAŞ DELİ DUMRULLAR “MARKETLER” 04.09.2013 - BU ŞEKİL İMAMLARI NEREYE KOYMALI 28.08.2013 - ANADOLU PLATFORMU VE 8. KUZULUK BULUŞMASI 21.08.2013 - SİYASİLER VE YEREL YÖNETİCİLER NEREDE 13.08.2013 - RAMAZAN VE MÜSLÜMANLAR 02.08.2013 - İMAMIN KORKUSU, KADINLARIN ERDEMİ 26.07.2013 - KALDIRIMLAR NİÇİN VAR? ZABITALAR GÖRMÜYOR MU? 18.07.2013 - KAYSERİ VALİLİĞİ VE İNSAN HAKLARI KURULLARI 12.07.2013 - DEVLET TOKADI YEMEMEK VE ACEMİLİK 03.07.2013 - ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN VARDIĞI SON NOKTA 26.06.2013 - LİNÇ GİRİŞİMLERİ, STATÜKO VE MÜSLÜMANLAR 19.06.2013 - MİLLET İRADESİNİN SAHİBİ KİM Kİ? 10.06.2013 - GEZİ PARKI VE OLAYLAR 31.05.2013 - DÜNYA KÜLTÜRÜNÜN KAYSERİ BULUŞMASI 24.05.2013 - DEVLET İNADI VE KAYGISIZ VATANDAŞLAR 17.05.2013 - DİYANET’İN EMRİ NASIL GEÇERLİ OLUR 12.05.2013 - BARIŞ VE GÜVENLİĞE ÖZLEM 03.05.2013 - VAKİT EVLERİ VE EMEKLİ İMAMLAR 25.04.2013 - MEDENİ İNSANLAR GİBİ OLAMAZ MIYIZ? 16.04.2013 - MERKEZ CAMİLERİ GECE DE AÇIK OLABİLİR Mİ? 10.04.2013 - İSRAİL 1967 ÖNCESİNE DÖNER Mİ? 07.04.2013 - AKİL ADAMLAR VE BİZLER 29.03.2013 - İSRAİL’E GÜVENİLİR Mİ? 19.03.2013 - SARI BASIN KARTI KAYSERİ DE GEÇMEZ Mİ? 15.03.2013 - MAZLUMDER KAYSERİ ŞUBESİNDE YENİ DÖNEM 08.03.2013 - 28 ŞUBAT DARBE DÖNEMİ DEVAM MI EDİYOR? 26.02.2013 - BU BİR EMİRDİR! ŞÜPHELENDİRMEDEN FİŞLEYİN 19.02.2013 - DİKKAT!!! YÖNETMELİK VAR, TUTANAK TUTARIM 13.02.2013 - ERCİYESTE BAŞBAKANLA BULUŞMA 07.02.2013 - MAZLUMDER’İN MERSİN TOPLANTISI 29.01.2013 - CAMİLER ASLINA MI DÖNÜYOR 24.01.2013 - DEVLETİN VALİSİ MİLLETLE KAYNAŞIR MI? 16.01.2013 - MEMUR SEN VE MAZLUMDER MÜSLÜMANLARIN NEYİ OLUYOR? 10.01.2013 - CAMİLERDE TOPLANAN KIYAK GENERAL MAAŞLARI 25.12.2012 - HAVAALANINDA KEMER ÇIKARMA, SERÇER YAYLASINDA MESCİT: SIKINTISI 18.12.2012 - MÜSTESNA ŞAİR MEHMET AKİF 11.12.2012 - ÖĞRETİM ÜYESİ İDEOLOJİ DAYATIR MI? 05.12.2012 - KART 38 HİZMET Mİ? EZİYET Mİ? 27.11.2012 - CAMİLER NASIL SİVİLLEŞİR 20.11.2012 - ÇOK AMAÇLI SALONLARA MESCİT DENEMEZ Mİ? 31.10.2012 - İKİ DÜNYALIK KARDEŞLİĞİMİZİ, ULUSALCI İDEOLOJİ VE UYGULAMALARA YEDİRTMEYELİM 31.10.2012 - 7.KUZULUK BULUŞMASI VE ANADOLU PLATFORMU 31.10.2012 - Suriye Olaylarına Önyargısız Bakmak 20.10.2012 - İKİ DÜNYALIK KARDEŞLİĞİMİZİ, ULUSALCI İDEOLOJİ VE UYGULAMALARA YEDİRTMEYELİM

KUDÜS biraz tarih bilgisi, biraz aktüalite takibi olan her insanımızın bildiği gibi 3 semavi dinin (Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik) merkezi olan Müslümanların ilk kıblesi MESCİD-i AKSA’yı bağrında barındıran kadim bir insanlık mirasıdır.

Müslümanların peygamberi HZ. MUHAMMED A.S. Miraca yükselmek için uğradığı şehirdir. Çevresi mübarek bereketli kılınan bir beldedir. Müslümanların kıble mescidi KUBBET-ÜS SAHRA, ÖMER MESCİDİ, BURAK MESCİDİ, MERVAN MESCİDİ ve diğer kutsal beldeleri buradadır.

Hristiyanların kıyamet kilisesi ve diğer mekanları burada olduğu gibi Musevilerin kutsal bildikleri Hz. DAVUT’un makamı ile ağlama duvarı ve diğer mekanları da buradadır.

Müslümanların 2. Halifesi Hz. ÖMER döneminde savaş yapmadan anahtar teslimi ile fethettiği ve esenlik yurdu haline getirdiği KUDÜS şehri Haçlı seferlerinden sonra 90 yıl süren Haçlı işgalinin dışında 1. Dünya Savaşı sonrasındaki İngiliz işgaline kadar (1917) hep Müslümanların elinde esenlik, barış ve kardeşlik şehri olarak kalmıştır.

Eyyubiler, Memlükler, Tulunoğulları, Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar bu mübarek beldeye hizmet etmişler sayısız bayındırlık eserleri ile şehri donatmışlar beldede barış ver huzurun sağlanması için hiçbir gayretten geri kalmamışlardır.

1917’de KUDÜS’ü işgal eden İngilizler Yahudilere verdikleri sözü yerine getirerek dünyanın dört bir yanından Musevilerin, FİLİSTİN ve KUDÜS’e gelmesi için ellerinden gelen desteği vermişler ve çok sayıda Yahudi’nin bu topraklara gelip yerleşmesinin yolunu açmışlardır.

Bildiğimiz gibi dışarıdan gelen Yahudiler kendilerine ‘Vaad edilmiş topraklar’ inancı ile FİLİSTİN’in yerlisi Müslüman Arapları İngilizlerin de desteği ile silah zoru ile yaşadığı topraklardan sürerek bölgeyi işgal etmişler ve 1948’de İsrail devletini kurmuşlardır. Bununla yetinmeyen Yahudiler büyük katliamlar yaparak Müslümanların topraklarını işgal edip onları sürgüne göndermeye devam etmişler 1967’de ki 6 gün savaşlarında Suriye’den Golan tepelerini Ürdün’den Kudüs ve Batı Şeria’yı Mısır’dan Sina yarımadasını silah zoruyla alarak sınırlarını genişletmişlerdir.

Kutsal şehir KUDÜS’ü de işgal eden Yahudi İsrail Devleti DOĞU KUDÜS’ü de kendi kontrolüne alarak Başkent ilan etmiştir. Başta ABD olmak üzere Batı dünyasının sömürgeci devletleri de İsrail’in güvenliğini sağlamayı milli bir vazife terakki ettikleri için Yahudilerin her türlü işgal ve katliamına destek olmuşlardır.

Kutsal mekanların bulunduğu kadim kent KUDÜS’te ki Müslümanların kutsal mekanlarına sahip çıkmak burada yaşanan insanlık dışı işgale karşı mücadele etmek ve verilen mücadeleye destek olmak Müslümanlar için bir ümmet olma görevidir.

Bu bilinçle dünyanın birçok yerinden Müslümanlar akın akın KUDÜS’ü ziyaret etmek için FİLİSTİN’i ziyaret etmeye başladılar. Bu girişim işgal altındaki Filistinli Müslümanları çok memnun etti ve yalnız olmadıklarını hissetmelerine vesile oldu.

Ayrıca Türkiye’nin katkılarıyla İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında ABD Başkanı Trump’ın KUDÜS’ü İsrail’in Başkenti ilan etme kararı protesto edildi. Karara karşı çıkıldı. Devamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD’nin aldığı karar büyük bir çoğunlukla reddedilerek Filistinlilere ve KUDÜS davasına büyük bir moral verilmiş oldu.

Türkiye idarecileri ve İslami hassasiyeti olan Müslüman vatandaşları gerek ABD Başkanı Trump’ın Filsitin’de işgalci olan İsrail’in Başkenti olarak KUDÜS’ü tanıdığını ilan etmesini gerekse İsrail’in KUDÜS’ü Başkent ilan etmesini kabul etmeyip ‘KUDÜS davası bizim kırmızı çizgimizdir’ anlayışını dünyaya ilan etmesi Filistinli Müslümanlarca ve dünya Müslümanlarınca büyük takdir topladı. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında KUDÜS’ün bağımsız FİLİSTİN’in Başkenti ilan edilmesi de takdire şayan bir karardı.

KUDÜS için Kayseri’de de KUDÜS Gönüllüleri Platformu adı altında bu davaya katkı sunmak, farkındalık oluşturmak ve toplumun gündemine bu davayı girdirmek için aylar önce başlayan çalışma sona doğru gelmiş bulunmaktadır. Bu çalışmalar devam ederken başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyelerimizin meclisleri! yaptıkları ilk toplantıda toplumun KUDÜS hassasiyetini de dikkate alarak! bir mahalleye, bir parka, bir caddeye hatta bir semte KUDÜS ismini verirlerse vatandaşın hissiyatına tercüman olurlar ve o bölgede KUDÜS davasını ölümsüz kılarlar diye düşünüyorum.

Tıpkı! Alparslan Mahallemiz, Yunus Emre Caddemiz veya Mevlana Parkımız olduğu gibi! yoğun bir şekilde gece gündüz demeden topluma hizmete devam eden belediyelerimize de bu kararlar yakışır doğrusu…

Selam ve dua ile…