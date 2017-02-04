banner158
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

120 dakikalık heyecan

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Salon Sirki gösterilerini sürdürüyor.

120 dakikalık heyecan
Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde her gün iki seans halinde gösteri yapan Salon Sirki, izleyicilere 120 dakika süren bir heyecan yaşatıyor. 
Büyükşehir Belediyesi Kayserilileri farklı ve renkli bir etkiliklerle buluşturmaya devam ediyor. Sömestr tatilinde aileler Salon Sirki ile Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde buluşuyor. 20 dakikalık sirkte, akrobatlardan, palyaçolara, hulahop ve balans şov gösterisinden jonglör ve bisiklet cambazına kadar birbirinden heyecan verici gösteriler sergileniyor. 1 Şubat'ta Kayseri'ye gelen Salon Sirki 5 Şubat Pazar günü yapılacak gösterilerle programını bitirecek. Çocuklarıyla birlikte Salon Sirki'ni izlemeye gelen aileler çocuklara sömestr tatilinde böyle bir etkinlik sunulmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.