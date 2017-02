120 dakikalık heyecan Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'ye gelen Salon Sirki gösterilerini sürdürüyor.

Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde her gün iki seans halinde gösteri yapan Salon Sirki, izleyicilere 120 dakika süren bir heyecan yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kayserilileri farklı ve renkli bir etkiliklerle buluşturmaya devam ediyor. Sömestr tatilinde aileler Salon Sirki ile Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde buluşuyor. 20 dakikalık sirkte, akrobatlardan, palyaçolara, hulahop ve balans şov gösterisinden jonglör ve bisiklet cambazına kadar birbirinden heyecan verici gösteriler sergileniyor. 1 Şubat'ta Kayseri'ye gelen Salon Sirki 5 Şubat Pazar günü yapılacak gösterilerle programını bitirecek. Çocuklarıyla birlikte Salon Sirki'ni izlemeye gelen aileler çocuklara sömestr tatilinde böyle bir etkinlik sunulmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.