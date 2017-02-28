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15 Temmuz darbe girişimi tiyatro oyunuyla anlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı, Devlet Tiyatrolarınca, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bir tiyatro oyunu için ön hazırlık yapıldığını bildirdi.

15 Temmuz darbe girişimi tiyatro oyunuyla anlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, Halk oylaması sürecine ilişkin, "7 Haziran seçimlerinden sonra tek başına hükümet çıkmadı. Böyle bir sonucun ülkede yol açtığı belirsizlik ve bunun her  alanda hissedilen olumsuz etkilerini vatandaş hatırlıyor. Dolayısıyla bu anayasa oylamasının aynı zamanda istikrarın muhafazası için de önemli olduğunu vatandaş da biliyor." dedi.

Avcı, "Vatandaş tercihini istikrar ve daha etkin bir yönetimden mi yoksa belirsizlikten mi yana olduğunu, kullanacağı oyun bunlardan birine kapı açacağını bilerek oy kullanmalıdır." diye konuştu.

Bakan Avcı, Devlet Tiyatrolarınca, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan bir tiyatro oyunu için ön hazırlık yapıldığını bildirdi.

AA

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