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"2. Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali" Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğü ile Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından ortaklaşa düzenlenen "2. Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali" açılış konseri ve "Yanık" adlı oyun ile tiyatro severlere perdelerini açtı.

"2. Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali" Başladı
 
 ERÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İnci Devrim ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
 
 Festivalin ilk günü Sakarya Üniversitesi Müzik Topluluğu tarafından verilen konser ile başladı.
 
 Konserin ardından Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ve Wajdı Mouawad'ın yazdığı  "Yanık" isimli tiyatro oyunu sergilendi.
 
 1 hafta boyunca devam edecek olan festivalde; Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Ahi Evran Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Trakya Üniversitesi 19 Mayıs Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi tiyatro toplulukları seyirciyle buluşacak.
 
Kurum Haberi
 
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