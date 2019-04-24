Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3. Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen 3. Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali, “Yeraltılı” adlı oyun ile tiyatro severlere perdelerini açtı.

3. Ulusal Erciyes Tiyatro Festivali Başladı

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Flamenko dans gösterisi ile başlayan festivalin ilk gününde Diş Hekimliği Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ve rejisörlüğünü Zeynep Küçükoğlu’nun yaptığı “Yeraltılı” isimli tiyatro oyunu sergilendi.
1 hafta boyunca devam edecek olan festivalde, Erciyes Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi tiyatro toplulukları seyirciyle buluşacak.

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTiyatroDiş HekimliğiErciyes ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi Tiyatro TopluluğuTiyatro FestivaliOYUNSahne
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.