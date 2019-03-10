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7,4 milyon yıllık hayvan fosilleri belediye başkanlığında sergilenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yürütülen kazı çalışmalarında bulunan 7,4 milyon yıllık hayvan fosilleri, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nda sergilenecek.

7,4 milyon yıllık hayvan fosilleri belediye başkanlığında sergilenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Taşhan’daki kazı çalışmalarında bulunan 7,4 milyon yıllık hayvan fosilleri, Pazartesi günü Başkanlık Binası’nda ziyaretçilere sunulacak. Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda ilk meclis üyelerinin gezeceği fosillerin, daha sonra halkın ilgisine sunulacağı öğrenildi. Fosillerin hazırlıkları, belediye ekiplerince sürüyor.



19 Eylül tarihinde Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan mahallesi yakınları bir keçi çobanının görmesi üzerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Okşan Başoğul ve Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Cesur Pehlevan’ı bölgeye davet etmiş, yapılan incelemelerde fosillerin 7 buçuk milyon yıllık olduğu ve Savana koşullarında yaşayan fillere ait olduğu düşünüldüğü bildirilmişti.

İHA

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