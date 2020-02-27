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7,5 milyon yıllık fosiller için ne planlanıyor?

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Taşhan bölgesinden çıkarılan ve dünyada örneği olmayan 7,5 milyon yıllık fosiller için müze çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan Büyükkılıç, Eski Arkeoloji Müzesi’ni Paleontoloji Müzesi’ne dönüştüreceklerini kaydetti.

7,5 milyon yıllık fosiller için ne planlanıyor?

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Kayseri Kalesi içerisindeki modern müze binasına taşınmasını ardından Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen eski Arkeoloji Müzesi binasının yeni fonksiyonu ile ilgili bir sunum yapıldı.
Taşhan bölgesindeki kazılar sonucu çıkarılan 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Kayseri Paleontoloji Müzesi için yapılan sunumda, müze içerisindeki sergi alanları ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi verildi.



Dünyanın en iyi korunmuş fosilleri Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği kazılarla gün yüzüne çıkarıldı. 7,5 milyon yıllık fosiller dünya doğa tarihçilerinin de büyük ilgisini gördü. Kayseri Bilim Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan laboratuvarda güçlendirilerek sergiye hazır hale getirilen fosillerin bir bölümü yine Kayseri Bilim Merkezi’ndeki sergi alanlarında sergilendi.

Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş

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