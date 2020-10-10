8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali Finalist Filmler Belli Oldu !

29 Ekim’de başlayacak ve 31 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin yarışma kısmına 238 film başvurdu. Ulusal Belgesel Film kategorisinde 10, Ulusal Kısa Film kategorisinde 10 film yarışacak;
Ulusal Belgesel Film Finalistler
1-) Ada’m / Turgay Kural
2-) Adana: Köprü Başı / Necati Öz
3-) Aksakal / Yusuf Yurdigül
4-) Bir Varmış Bir Yokmuş / Emre Karapınar
5-) Büyülü Fener Bekçileri / Bahadır Kapır – Ferhat Zengin
6-) İnziva / Mert Eşberk
7-) Levanten / Efe Can Aktaşlı
8-) Rüya Makamı / Çağla Çağlar
9-) Tülütabaklar “Ölümsüz Kahramanlar”
10-) Uzun İnce Bir Yoldayım – Tuğba Kozan
Ulusal Kısa Film Finalistler
1-) Bir Garip Mevsim / Burak Oğuz Saguner
2-) Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül
3-) Kara Kutu / Can Deniz Atıcı
4-) Kulak Misafiri / Ahmet Toğaç
5-) Kuraklık Zamanlarında / Köksal İçöz
6-) Majid’den Sevgilerle / Yiğit Armutoğlu
7-) Meryem Ana / Mustafa Gürbüz
8-) Oda 5 / Nihat Seven
9-) Paydos / Öykü Orhan
10-) Şin / Mehmet İsmail Çeçen
*FİNALİSTLER FİLM ADINA GÖRE ALFABETİK SIRALIDIR.
Ulusal Belgesel Film Finalistler
1-) Ada’m / Turgay Kural
2-) Adana: Köprü Başı / Necati Öz
3-) Aksakal / Yusuf Yurdigül
4-) Bir Varmış Bir Yokmuş / Emre Karapınar
5-) Büyülü Fener Bekçileri / Bahadır Kapır – Ferhat Zengin
6-) İnziva / Mert Eşberk
7-) Levanten / Efe Can Aktaşlı
8-) Rüya Makamı / Çağla Çağlar
9-) Tülütabaklar “Ölümsüz Kahramanlar”
10-) Uzun İnce Bir Yoldayım – Tuğba Kozan
Ulusal Kısa Film Finalistler
1-) Bir Garip Mevsim / Burak Oğuz Saguner
2-) Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül
3-) Kara Kutu / Can Deniz Atıcı
4-) Kulak Misafiri / Ahmet Toğaç
5-) Kuraklık Zamanlarında / Köksal İçöz
6-) Majid’den Sevgilerle / Yiğit Armutoğlu
7-) Meryem Ana / Mustafa Gürbüz
8-) Oda 5 / Nihat Seven
9-) Paydos / Öykü Orhan
10-) Şin / Mehmet İsmail Çeçen
*FİNALİSTLER FİLM ADINA GÖRE ALFABETİK SIRALIDIR.
Haber Merkezi