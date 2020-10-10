8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali Finalist Filmler Belli Oldu ! Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali sinemadan aldığı ilhamla yeni normale uygun bir biçimde ‘çevrimiçi’ olarak 8. Kez sinemaseverlerle buluşacak.

10 Ekim 2020 Cumartesi 22:08