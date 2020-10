8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali Finalist Filmler Belli Oldu ! Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen Kayseri Altın Çınar Film Festivali sinemadan aldığı ilhamla yeni normale uygun bir biçimde ‘çevrimiçi’ olarak 8. Kez sinemaseverlerle buluşacak.

29 Ekim’de başlayacak ve 31 Ekim’e kadar devam edecek olan festivalin yarışma kısmına 238 film başvurdu. Ulusal Belgesel Film kategorisinde 10, Ulusal Kısa Film kategorisinde 10 film yarışacak;



Ulusal Belgesel Film Finalistler

1-) Ada’m / Turgay Kural

2-) Adana: Köprü Başı / Necati Öz

3-) Aksakal / Yusuf Yurdigül

4-) Bir Varmış Bir Yokmuş / Emre Karapınar

5-) Büyülü Fener Bekçileri / Bahadır Kapır – Ferhat Zengin

6-) İnziva / Mert Eşberk

7-) Levanten / Efe Can Aktaşlı

8-) Rüya Makamı / Çağla Çağlar

9-) Tülütabaklar “Ölümsüz Kahramanlar”

10-) Uzun İnce Bir Yoldayım – Tuğba Kozan



Ulusal Kısa Film Finalistler

1-) Bir Garip Mevsim / Burak Oğuz Saguner

2-) Çamaşır Suyu / Büşra Bülbül

3-) Kara Kutu / Can Deniz Atıcı

4-) Kulak Misafiri / Ahmet Toğaç

5-) Kuraklık Zamanlarında / Köksal İçöz

6-) Majid’den Sevgilerle / Yiğit Armutoğlu

7-) Meryem Ana / Mustafa Gürbüz

8-) Oda 5 / Nihat Seven

9-) Paydos / Öykü Orhan

10-) Şin / Mehmet İsmail Çeçen



*FİNALİSTLER FİLM ADINA GÖRE ALFABETİK SIRALIDIR.





