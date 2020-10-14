8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması jürileri açıklandı Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 29-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı.

Geri sayımın sürdüğü festivalde Ulusal Kısa Film Yarışmasıjüri başkanı, başta sinema olmak üzere; ulusal ve uluslararası çeşitli kültürel etkinliklerde konuşmacı, danışman, direktör ve yapımcı olarak yer alan, “Dondurmam Gaymak”, “İftarlık Gazoz”, “Cenneti Beklerken” ve bir çok filmin yapımcılığını üstlenen, halihazırda Türkiye Sinema ve Audiovisuel Vakfı(TÜRSAK) başkanlık görevine de devam eden Elif Dağdeviren oldu.



Ulusal kısa film kategorisinin jüri üyeleri ise:

-Görüntü Yönetmenleri Derneği(GYD) kurucu üyelerinden, “Bina”(TheAntenna) filmi ile 2020 yılında gerçekleştirilen 39. İstanbul Film Festivali’nde en iyi görüntü yönetmeni ödülünün sahibi olan Engin Özkaya.

-Yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metraj filmi olan “Güvercin” ile 33. Valencia Film Festivali de dahil olmak üzere birçok festivalde ödüllere layık görülen Banu Sıvacı.



-“Kaç Para Kaç”, “Hiçbiryerde”, “İlkbahar-Sonbahar” “Kosmos”, “Gişe Memuru” filmlerinde rol alan film, dizi, tiyatro oyuncusu Sermet Yeşil.

-2005 yılında yer aldığı “Türev” isimli ilk uzun metraj filmiyle Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü, 2009 yılında da Altın Koza Film Festivali’nde “Beş Şehir” isimli filmle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alan Beste Bereket oldu.



Haber Merkezi