8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nde Altın Çınar Ödülleri Sahiplerini Buldu ! Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 29-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nde Altın Çınar Ödülleri sahiplerini buldu.

Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 29-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 8. Kayseri Altın Çınar Film Festivali’nde Altın Çınar Ödülleri sahiplerini buldu.



En İyi Ulusal Belgesel ve En İyi Ulusal Kısa Film’in belirlendiği festivalde En İyi Ulusal Belgesel Film’e 5.000 TL, En İyi Ulusal Kısa Film’e 5.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL para ödülü dağıtıldı.



Coşkun Aral’ın jüri başkanlığını üstlendiği Ulusal Belgesel Film Yarışma jürisi, Meryem Yavuz, Prof. Dr. Hasan Akbulut, Eylem Kaftan ve Meryem Doğan En İyi Ulusal Belgesel Film Ödülü dışında bir de Jüri Özel Ödülü verdi.

“En İyi Ulusal Belgesel Film Ödülü”, Bir Varmış Bir Yokmuş filmi ile Emre Karapınar’ın, “Jüri Özel Ödülü” ise İnziva filmi ile Mert Eşberk’in oldu.



Elif Dağdeviren’in jüri başkanlığını üstlendiği Ulusal Kısa Film yarışma jürisi, Engin Özkaya, Banu Sıvacı, Sermet Yeşil ve Beste Bereket En İyi Ulusal Kısa Film Ödülü dışında bir de Jüri Özel Ödülü verdi.

“En İyi Ulusal Kısa Film Ödülü”, Paydos filmi ile Öykü Orhan’ın, “Jüri Özel Ödülü” ise Çamaşır Suyu film ile Büşra Bülbül’ün oldu.



Haber Merkezi