AA'nın 'Muhabir' kitabı raflarda

Anadolu Ajansı (AA) tarafından, mesleğe yeni başlayan gazetecilerden deneyimli muhabirlere kadar tüm basın camiası için rehber olacak "Muhabir-Habercinin Temel Kitabı" hazırlandı.

AA tarafından hazırlanan ve bugünden itibaren satışa sunulan "Muhabir-Habercinin Temel Kitabı" ile Türk haberciliğine yeni bir kılavuz kazandırıldı.



100 yıla dayanan habercilik birikimini yansıtıyor

Türk Dil Kurumu, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve üniversitelerden uzmanların katkılarıyla hazırlanan kitapta, AA'nın 100 yıla dayanan habercilik birikimi yansıtıldı.

Altı bölümden oluşan kitapta, "Haberin Tarihi", "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Gazetecilik", "Örneklerle Haber Yazımı", "Habercilikte Uzmanlaşma", "Kriz Haberciliği", "Barış Gazeteciliği", "Habercilikte Yazım Kuralları", "Haberin Görsel Destekleri", "Yeni Medya", "Medya Hukuku" ve "Temel Terimler" başlıklarında kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Kitapta temel haber yazımı, Türkçenin kullanımında sıklıkla yapılan hatalar ve kelimelerin doğru yazımları, teknolojiyle birlikte her geçen gün değişen ve dönüşen medyada mobil gazeteciliğin, sosyal medya kullanımının nasıl yapılacağı, grafikli haber hazırlanması, haberde kriz yönetimi, polis-adliye, politika, diplomasi, finans, enerji, eğitim, sağlık, kültür-sanat-magazin gibi alanlarda uzman muhabirliğin incelikleri hakkında bilgiler veriliyor.



“Muhabir" kitabına, kitapçılardan ulaşılabilinecek

Ayrıca kitapta trafik kazası, Resmi Gazete, afet ve yangın haberleri, röportaj, özel haber, izlenim ve araştırma haber, ambargolu haber yazımı örneklerle anlatılıyor.

Deneyimli gazetecilerden muhabir adaylarına kadar tüm basın mensuplarının meslekle ilgili aradığı bilgilere erişebileceği "Muhabir" kitabına, kitapçılardan ulaşılabilecek.



"Muhabir adayları için başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, kitabın geleneksel gazetecilik kurallarının yanı sıra yeni medya okurlarının beklentileri dikkate alınarak hazırlandığını belirterek, "Bu kitapta muhabirlerin, özellikle mesleğe yeni başlayanların ihtiyaç duyacağı bilgilere yer verilmiştir." dedi.

Kitapta "haberde doğruluk ve güvenin adresi" AA'nın haber örneklerinin kullanıldığını ve örneklerin ortalama standardı yansıttığını ifade eden Kazancı, kitabın muhabir adayları için de başvuru kaynağı olarak kullanılabileceğini vurguladı.

Kazancı, habercilik serüveni bir asra yaklaşan AA'nın hem gazetecilik açısından yeni teknolojilerden yararlanma hem de yarının muhabirlerinin yetiştirilmesi konusunda basın sektörüne öncülük etmeye devam ettiğini kaydetti.



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