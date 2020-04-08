AGD mesafeleri kitapla kapatıyor Anadolu Gençlik Derneği korona virüs karantinasında çalışmalarını internet faaliyetleri ile yapıyor. Dernek hatim çalışmasını sosyal medya üzerinden yaparken öğrencilere de kitap dağıtımı ile ulaşmaya devam ediyor.

08 Nisan 2020 Çarşamba 11:13