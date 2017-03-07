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AGD’den ‘Şehitler Gecesi’ programı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi ve Milli Gençlik Vakfı tarafından ‘Şehitler Gecesi’ düzenlendi.

AGD’den ‘Şehitler Gecesi’ programı
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur-an’ı Kerim Tilaveti ile devam eden programda açılış konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından 15 Temmuz darbe gecesinde şehit olan kahraman Ömer Halisdemir başta olmak birçok şehidi anlatan şiirler okundu. Program çeşitli skeçlerle devam etti.
Şehitler Gecesi programına Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, AGD Kayseri Şube Başkanı Vacit Kip ve davetliler katıldı.
 

İHA

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