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'Ağırnaslı Sinan’ yarışması tamamlandı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Ağırnaslı Sinan' temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. 

'Ağırnaslı Sinan’ yarışması tamamlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 3. Milli Kültür Şura toplantısında alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan Eylem Planı kapsamında, Kayseri’nin zirve şahsiyetlerinden biri olan büyük deha Mimar Sinan’ı genç beyinlere daha iyi anlatmak ve tanımak amacıyla, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Ağırnaslı Sinan' temalı resim yarışması düzenlendi.
Hacı Mustafa Gazioğlu Orta Okulu, Müncibe Cıngıllıoğlu Orta Okulu ve Nuri Has Orta Okulundan 150 öğrenci, 9 Nisan 2018 Pazartesi günü Ağırnas Mahallesi’ne götürülerek burada bulunan Mimar Sinan'ın doğduğu ev ve diğer tarihi yerler gezdirildi ve ardından da geziye katılan bu öğrenciler arasında resim yarışması düzenlendi. 
Resim yarışmaya dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. 

Kurum Haberi
 
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