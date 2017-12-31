 AGÜ, en yenilikçi üniversiteler listesinde

Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ 2017 yılı sıralaması, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklandı.

AGÜ Teknoloji Transfer Ofisi (AGÜ TTO) tarafından, üniversitelerin puanlandığı 5 kategoride toplanan ve işlenen verilerle, geçen yıla oranla 11 basamak ilerleme kaydeden Abdullah Gül Üniversitesi, listenin 12’nci sırasına yükseldi.

Endeksin 2017 sıralamasında büyük bir yükseliş göstererek bir başarı daha elde eden AGÜ, birçok köklü üniversitenin de önünde yer aldı.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları ele alınarak sıralanıyor.

Türkiye'nin En Girişimci ve Yenilikçi ilk 50 üniversitesi şöyle:

Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversite, Namık Kemal Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Marmara Üniversitesi.