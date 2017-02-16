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AGÜ Müzik Topluluğundan Türk Sanat Müziği Konseri

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Müzik Topluluğu tarafından, Şef Zarife Kırdök yönetiminde, Türk Sanat Müziği’nin seçkin eserleri seslendirildi.

AGÜ Müzik Topluluğundan Türk Sanat Müziği Konseri
Çalışmalarını AGÜ Sümer Kampüsü’nde sürdüren müzik topluluğu 3. konserini İl Kültür ve Turizim Müdürlüğü salonunda verdi.
Konserde, Türk Sanat Müziğinin saygın bestekarlarının, seçkin eserleri hem solo hem de koro halinde seslendirildi. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği konsere yaklaşık 500 kişi katıldı.
Konserin sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Dilek Cindoğlu, koro üyelerini ve Şef Zarife Kırdök’ü kutlayarak, AGÜ’nün sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiğini ve sanatın toplumla bütünleşme de önemli bir faktör olduğunu ifade etti.
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