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AGÜ’de Club Fest 2019 Festivali

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) Kulüp Festivali (Club Fest 2019) ile Uluslararası Gençlik Festivali düzenlendi. Festivalde konserler, dans gösterileri, sahne şovlarına ve çeşitli yarışmaların yanı sıra, uluslararası öğrenciler ülkelerini ve kültürlerini tanıttı.

AGÜ’de Club Fest 2019 Festivali

Bu yıl 5’ncisi organize edilen ve Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilen festival, Öğrenci Kulüpleri tarafından, Öğrenci Dekanlığı, Uluslararası Ofis ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’nın da desteği ile organize edildi.
İki gün süren festivalde, öğrenci kulüpleri tarafından yarışmalar, konserler, dans gösterileri, dj performansları, sahne şovları, çeşitli yarışmalar, etkinlikler yapıldı.




Ayrıca öğrenci kulüpleri tarafından sosyal sorumluluk projelerinin de sergilendiği festivalde, AGÜ’nün uluslararası öğrencileri hem stant açarak hem de sahne performansları ile kendi ülkelerinin tanıtımlarını yaptı. Uluslararası öğrencilerin, yöresel kıyafetler, dans gösterileri ve yöresel yemekleri ile yaptıkları tanıtımlar, festivale renk kattı.



Gençlere yönelik birçok etkinliğin gerçekleştirildiği festivale Kayseri’deki üniversite öğrencileri de katıldı.
Öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişmesi, ekip çalışması, eğitimsel, sosyal ve bireysel alanlardaki gelişim düzeylerinin artırılmasını sağlamak amacıyla düzenlen festivale Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da katılarak, öğrencilerin açtıkları stantları gezdi.
 

İHA

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