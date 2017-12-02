AGÜ’de film rüzgarı esti

Gençlik faaliyetleri yürüten AGÜ Gençlik Fabrikası’nın organizasyonuyla eşzamanlı olarak Sümer Kampüsü’nde düzenlenen festivalde, 2017 yılı seçkisinde yer alan birçok ülkeden filmler ücretsiz olarak izleyiciyle buluştu. 200’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilen festival, “Şirket Şehri” adlı filmin gösterimi ile başladı. Festival daha sonra sırasıyla “Birlikteliğin Adası” ve “Küçük İnsanlar Büyük Ağaçlar” adlı filmlerin gösterimiyle devam etti.

AGÜ Sahne Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenen konserlerde “Bin Kere Söyledim” adlı grup ile Özkan Çim, Turhan Temel, Burak Koroğlu sahne aldı. Öğrenci kulüplerinin stant açtığı festivalde Fotoğrafçılık Kulübü tarafından gerçekleştirilen sergi gösterimi yapıldı. Ayrıca Tohum Topu, Mantar Tıpa, Kraft Defter Yapım, Pet Şişeden Kuş Yemi Kabı Yapımı atölyeleri de gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliklerden sonra ise “Nehir Mavisi” adlı film ile “Anlam Peşinde” ve “Korkutan Yük: Deniz Taşımacılığının Gerçek Bedeli” adlı uzun metraj belgeseller gösterime girdi.

İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Niğmet Uzal da programda “Sorunlu ve Sorumlu Tüketim” konulu sunum yaptı. Doç. Dr. Uzal sunumunda, sürdürülebilirliğin, yaşam kalitesinden ödün vermeden gerçekleştirilebilmesinin önemini vurguladı.

Festival, kolektif bir çabanın ürünü olan, sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğunu düşünen bireylerin ve kuruluşların desteği ile gerçekleştiriliyor.

İHA

