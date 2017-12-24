AGÜ’de Staj Deneyimi Günü etkinliği

Sümer Kampüsü Büyük Ambar Konferans Salonu’nda, tamamı İngilizce olarak gerçekleştirilen etkinlik, tüm bölümlere açık olarak düzenlendi. Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nun da katıldığı etkinlikte, Endüstri Mühendisliği Bölümü ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri, geçtiğimiz yaz döneminde yaptıkları stajlara ilişkin tecrübelerini aktardı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, kendi staj deneyimlerini anlatarak iş dünyasının beklentileri ile mezunların yetenekleri arasında uyuşmazlıkların olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, AGÜ’nün “yaparak öğrenme” felsefesinin bir gereği olan uzun dönemli stajlar ile iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun mezunlar yetiştirmeyi hedeflediğini, Endüstri Mühendisliği Bölümünün birinci sınıfın sonunda başlayan ve yaklaşık 6 ay süren staj programının buna güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Üniversite mezunlarının büyük bir kısmının eğitimini gördükleri işlerde çalışmadıklarını veya ancak kurum içi eğitimden sonra işe başlayabildiklerini belirten Sabuncuoğlu, iş dünyası ve gerçek hayat projeleri hakkında tecrübe kazandırılmasında stajların önemine dikkat çekti.







Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Akgün de konuşmasında, bölümdeki öğrencilerin, birinci sınıf sonundan itibaren başlayan ve toplamda 22 hafta süren üç yaz stajını tamamlamak zorunda olduklarını, geçtiğimiz yaz 22 öğrencinin birinci, 21 öğrencinin ikinci ve 11 öğrencinin son stajlarını yaptığını söyledi.

Akgün, otomotiv, havacılık, mobilya, bilişim ve danışmanlık gibi 15 farklı üretim ve hizmet sektöründe stajların tamamlandığını, son stajların tamamının, birinci ve ikinci stajların ise yüzde 50’sinin Kayseri dışında yapıldığını kaydetti.

Geçtiğimiz yaz öğrencilerin yüzde 20’sinin İspanya, İsveç, Almanya ve Romanya’da stajlarının tamamladıklarını aktaran Akgün, stajların iş bulma konusundaki önemine de dikkat çekti. Geçtiğimiz yaz döneminde, ilk stajını yapan öğrencilerin de dahil aldığı bir çok öğrencinin staj yaptıkları firmalardan iş teklifi aldıklarını ifade eden Akgün, bazı öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışındaki firmalarla okul döneminde de maaş karşılığı çalışmalarını sürdürdüklerini, iki öğrencinin geliştirmiş oldukları yazılımlar için iki firmayla sözleşme imzaladıklarını dile getirdi.

Etkinlikte öğrenciler, staj deneyimlerini aktardıkları sunumlarında stajlarda yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi verip, kendi gözlem ve tecrübelerine dayanan stajda yapılması ve yapılmaması gereken hususları anlattı.

Öğrencilerin sunumları sonra değerlendirmede bulunan Rektör Sabuncuoğlu, yapılan işlerden ve öğrencilerin tamamen İngilizce yaptığı sunumlardan çok etkilendiğini, öğrencilerin İngilizce seviyelerini çok iyi bulduğunu ifade etti.

Etkinlik, staj deneyimlerini paylaşan öğrencilerin, diğer öğrencilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.