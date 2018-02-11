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AGÜ’den Kültürlerarası İletişim Çalıştayı

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) lise öğrencileri için hem İngilizcelerini geliştirebilecekleri hem de çeşitli ülkelerin kültürlerini öğrenebilecekleri Kültürlerarası İletişim ve Etkileşim Çalıştayı düzenlendi. 

AGÜ’den Kültürlerarası İletişim Çalıştayı

Uluslararası Ofis tarafından organize edilen çalıştayın ilk bölümüne AGÜV-TOBB Tekden Koleji öğrencileri ile AGÜ’nün Faslı uluslararası öğrencileri katıldı.
Sümer Kampüsü Seminer Salonlarında gerçekleştirilen çalıştayda Tekden Koleji’nden, okullarındaki başarı durumlarına göre seçilen 18 öğrenci, 3 grup halinde, AGÜ’nün Faslı öğrencileri ile grup çalışmaları yaptı.
Grup çalışmalarında lise öğrencileri AGÜ’nün interaktif öğrenme metotlarıyla hem İngilizce pratik yapma imkanı buldu hem de Faslı üniversite öğrencileri ile kaynaşarak onların kültürleri hakkında bilgi edindi.



Her bir grubun diğer gruplara sunumlar yaptığı çalışmalarda öğrenciler Faslı öğrencilerin kültürlerini eğlenerek öğrendi.
Kültürlerarası İletişim ve Etkileşim Çalıştayı’nın diğer bölümlerinde ise lise öğrencileri, AGÜ’nün farklı ülkelerinden öğrencilerle biraraya gelerek İngilizce pratik yapmaya ve yeni kültürleri keşfetmeye devam edecek.

 

İHA

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Abdullah Gül Üniversitesiçalıştay
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