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Akgün, “Allah’a İnanmanın Rasyonel Temelleri"ni anlattı

Miraç Kültür Merkezi ve Çorakçı İlmi Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ve Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği tarafından düzenlenen Miraç akademi konferans serisinin 6’ncısı düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Araştırmacı Yazar Dr. Ali Akgün, “Allah’a İnanmanın Rasyonel Temellerini” anlattı.

Akgün, “Allah’a İnanmanın Rasyonel Temelleri"ni anlattı

İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği konferansta Akgün şunları söyledi;
”Mesela bir yerde bir taş görünce ‘bunu birisi getirmiş’ diye düşünmeyiz ama bir saat görünce bunun bir sahibinin olduğunu, birisinin unuttuğunu veya kaybettiğini düşünürüz. Ve saatin özelliklerini bildiğimiz için onu incelemeye alırız. Ve onu yapan bir tasarımcının olduğunu biliriz.  İnsanlarda da durum saatle aynıdır. Yani insanların da bir tasarımcısının, bir yaratıcısının olduğunu biliriz.
Bazı ayetlerden de anladığımız üzere iman edilmesi zihinsel bir çaba ile meydana gelmektedir. Mesela Hz. İbrahim zihinsel bir işlem yapıyor. Yani güneş, yıldız ve ayı yorumlarken hepsinde aklını kullanıyor. Kısacası kesin bir sonuca ulaşmak için belirli bir akıl yürütme işleminden geçmemiz gerekiyor. Allah’a inancımızı dile getirirken mutlaka daha önceki tecrübelerimize dayanan bir tasnif söz konusudur. Eğer bir yerde bir düzen olması için nasıl yönetici lazım ise, dünya da böyle bir düzen içinde ise bunun bir hakimi bir yaratıcısı vardır. Sonuç olarak imanı zihinsel bir işlem ile kabul ediyoruz.”

Haber: Osman Gazi Gün- M. Furkan Şahin
 
 
 
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