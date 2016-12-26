"Alamut Kalesi" beğenildi

Betül Odabaşı Törk'ün yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatroları Müdürü Zafer Kayaokay'ın yönettiği "Alamut Kalesi" adlı oyun Kayserili tiyatro severlerle buluştu. Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı tarafından sahnelenen oyun özellikle kostümleriyle dikkat çekti.
Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen ve büyük ilgi gören oyunda, Hasan Sabbah'ın insanların inançlarını kullanarak bir grubu intihar suikastçısı haline getirmesi ve Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı darbe yapmaya çalışması anlatıldı. (Kurumsal haber)
Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen ve büyük ilgi gören oyunda, Hasan Sabbah'ın insanların inançlarını kullanarak bir grubu intihar suikastçısı haline getirmesi ve Büyük Selçuklu Devleti'ne karşı darbe yapmaya çalışması anlatıldı. (Kurumsal haber)