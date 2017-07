‘Anadolu’nun Kadınları’ fotoğraf serisine Londra’dan yaratıcılık ödülü

Resim, fotoğraf, sanat tezi, ürün tasarımı, müzik, film, performans, yerleştirme, grafik tasarım, reklam, moda, tekstil, mimari tasarım, heykel gibi pek çok alanda üretimde bulunan sanatçıların başvurabildiği Londra Uluslararası Yaratıcılık Yarışması'nın jürisinde küratörler, galeri yöneticileri, sanat eleştirmenleri, mimarlar, fotoğraf editörleri yer alıyor. London International Creative Competition (Londra Uluslararası Yaratıcılık Yarışması) ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’da sahiplerini buluyor. Yarışmada finalist olmak ilk 15'e girip LICC kupası almaya hak kazanmak anlamına geliyor. Binlerce başvuru alan yarışmada kısa listeye giren ve mansiyon alan çalışmaların sayısı ise 270 civarındadır.Anadolu’nun Kadınları adlı fotoğraf serisi ile Uluslararası Yaratıcılık Yarışması’nda finalist olan Sebahat Ersoy'un sanat görüşüne dair detaylar içeren 'Fotoğraf Sanat mıdır?' adındaki sanat tezi de aynı yarışmada mansiyona layık görüldü. Çalışmalarının ödüle layık görülmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sebahat Ersoy, “2011-2016 yılları arasında çektiğim fotoğraflardan oluşan Anadolu'nun Kadınları adlı fotoğraf serisi ile Londra Uluslararası Yaratıcılık Yarışması’nda finalist olmak ve LICC Kupası’nı almak onur verici. İlham kaynaklarımdan biri olan Anadolu'nun kadınlarını bilindik anlatıların ötesinde kayda alma çabam sürecek” dedi.Fotoğrafın sanat olup olmadığına dair bir sanat tezi yazan Sebahat Ersoy, Fotoğraf sanat mıdır? sorusu için “Fotoğraf tabii ki sanattır eğer özgün bir boyutu varsa. Orada bulunan herhangi birinin çekebileceği, özgün bir yönü olmayan bir fotoğraf sadece belgedir ve sanat değildir. Özgün bir boyutu olan, yaratıcı bir bakışa sahip bir fotoğraf ise bambaşkadır ve sanattır. Sanatçı, manzarası zaten bilinen, herkesin baktığı bir pencereden bakmaz. Sanatçı o ana kadar görülmemiş bir manzaraya açılan yeni bir pencere oluşturur. Sanatı çok değerli yapan da budur bence. Hiçbir özgün boyutu olmayan, sadece belge niteliği taşıyan fotoğrafların sanat olduğunu iddia etmek ise düşük bir bilincin tavrıdır ve başlıktaki sorunun çok sık sorulmasının en önemli nedenlerinden biridir” diyerek fotoğrafın özgün ve yaratıcı bir bakışa sahip olduğu zaman sanat değeri kazandığını vurguluyor.İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Fotoğrafları uluslararası düzeyde prestije sahip pek çok yarışmadan ödüller aldı. Center for Photographic Art, The Center for Fine Art Photography, New York Center for Photographic Art gibi önemli sanat merkezlerinde düzenlenen grup sergilerinde fotoğrafları sergilendi. Kısa filmi Dip (The Far End) pek çok festivalde resmi seçkiye alındı. Disiplinlerarası bir bakış açısı ile çalışmalarına devam ediyor.