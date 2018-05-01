ANTİK KENTİN BAŞKENTİ İZMİR-3

Şehirlere damgasını vuran tarihi tanımak adına İzmir bölgesi Antik Şehir gezisi BÜSAM öğrencilerine önemli derecede katkı sağladı. Öğrenciler, bu geziden istifade ettiklerini söylediler. Kayseri de tarihi varlıklarımıza şimdi daha farklı bakış yaptıklarını ifade eden BÜSAM öğrencileri Kayseri şehrinin de tarihi varlıklarına daha fazla sahip çıkılması ve turizme tanıtılması gerekli olduğuna işaret ettiler.Şehirlerin kaderi, tarihi akış içinde ait oldukları medeniyetlerin kaderi ile özdeşleşir. İzmir bölgesinde M.Ö. kurulan şehirlerin hepsi birbirine çok benziyor. Bu bağlamda İzmir bölgesine BÜSAM dönem öğrencileri ile gerçekleştirdiğimiz gezide kentlerin Hititler döneminde şehirler yapılmadan önce hamamların öncelikle inşa edildiğini gözlemledik. Bu şu manaya geliyordu; Şehri imar edecek insanların sağlıklı olmaları açısından ve şehir kurulduktan sonra kente gelecek kervanların merkeze alınmadan öncelikle hamamda temizlenmeleri kendi sağlıkları açısından önemliydi. Şehrimizle kıyasladığımızda Hunat Hatun tarafından yapımı gerçekleştirilen Hunat Camii inşaatından önce Hunat hamamının yapılması camiyi yapan ustaların öncelikle sağlıklı olmaları ve temiz şekilde camiyi yapmaları sağlanmıştı. Her medeniyet şehir imar edilmeden önce hamamları yapmaları dikkat çeken önemli bir konu oldu.Hitit, Roma, Mısır, medeniyetlerin tarihteki izi İzmir bölgesinde hangi ilçeye giderseniz karşınıza çıkıyor. Mermer sütunlar sizi öncelikli olarak uzaklardan karşılıyor. Mermer medeniyeti M.Ö. önemli derecede kullanılmış ve mermerler üzerinde yaşamış medeniyetler bugün 21. Yüzyılda yaşasaydı mermerlerle yine aynı şehirleri kurarlarmıydı bunu bilemeyiz ancak bilinen bir gerçek var, İzmir bölgesindeki Antik Şehirler mermerler ile donatılmış. M.Ö. mermerler bir kanaviçe gibi işlenmiş. Taşa adanan sanat niteliğindeki işçilik 21. Yüzyılda yapılan işçilikler karşısında muazzamlığı hala elinde tutuyor olması ve son kalıntılar bugün hala hayranlıkla gezilip binlerce turistin merakla gezdiği mekânlar olarak insanı M.Ö. tarihe taşıyor.Efes M.Ö. kurulan Celsus Kitaplığına bugün Turistlerin dünya çapında akın akın ziyaret ettiği gözde bir tarihi kent kütüphanesi. Celsus kitaplığı meydanın batı ucundaki onarılmış anıtsal yapı niteliğini taşıyor. Yapı kitaplık olarak kullanılmış. Kitap ruloları duvarlardaki nişler içindeki raflarda saklanmaktaydı. Kitaplık iki kattan oluşuyor. İç kısımda iki katlı ahşap bir balkon ayırmaktaydı. Kitapların duvarlardaki nemden etkilenmemesi için yan duvarların arkasında arada boşluk kalacak şekilde baş duvar örülmüş. İmparator Hadrianus döneminin özelliklerini yansıtan yapının cephesi iki katlı sütunlu. M.Ö. kitaplık yapılması bugünün kütüphanelerine örnek olacak nitelikte bir tarihi yapı olma özelliğine fazlasıyla sahip. İşte böyle bir mermer medeniyeti ile yaşanmışlıklar insanlar tarafından merakla gezilip bilgiler ediniliyor. BÜSAM öğrencileri bu medeniyeti yakından inceledi. Birçok bilginin sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesine bu imkanı BÜSAM öğrencilerine tanınması gerçekten önemli bir kültür olayını yansıtıyor. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Yazı dizimizin bu son bölümünde Antik Kentler konusunda izler tüm hücrelerde hafızalarda yer etti. (SON)