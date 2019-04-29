Artizhane, ‘Pinti Hamit’ ile güldürdü

Kayseri’de faaliyet gösteren Artizhane Sanat Tiyatro Topluluğu tarafından dünyaca ünlü yazar Moliere’in Cimri eserinden uyarlanan, geleneksel Türk Tiyatrosu ile harmanlanan ‘Pinti Hamit’ adlı komedi türündeki oyun sahnelendi.

İl Kültür Müdürlüğü’nde sahnelenen oyuna tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi. Oyunun yönetmenliğini Zehra Aktaş üstlenirken, Genel Sanat Yönetmenliği’ni Alperen Akkoç, Ses Işık Tasarımı’nı ise Hakan Yıldız yaptı. Ahmet Temür, Zehra Aktaş, Mustafa Tuna, Eren Benli, Esma Doğan, Nursu Küçük, Berat Yıldırım, Eren Özemir, Talha Mutlu, Beyza Bulduk ile Semih Mısırlıoğlu oyunu sahneleyen artizler oldu.

Oyuncuların etkili performansı da dikkatlerden kaçmazken, biletleri 15 ve 20 TL’den satışa sunulan Pinti Hamit adlı oyun, İl Kültür Müdürlüğü’nde bugün de saat 19:30’da sahnelenecek.



Kayseri şivesi ile izleyicileri gülmekten kırıp geçiren Pinti Hamit oyunun konusunda ise parayı hayatta bütün insani değerlerden üstün gören Hamit adlı karakterin sakladığı para dolu sandığın saklanmasından çalınmasına dek gelişen olaylar çerçevesinde bir tema işlenirken, oyun 2 perdeden oluşuyor.



