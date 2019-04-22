Artizhane, ‘Pinti Hamit’ ile güldürmeye hazırlanıyor

Kayseri’de Artizhane Sanat ekibi tarafından yeni bir oyun sahnelenecek. Moliere’in Cimri eserinden uyarlanan ‘Pinti Hamit’ adlı komedi türündeki oyun, seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. Pinti Hamit, İl Kültür Müdürlüğü’nde 28 – 29 Nisan 2019 tarihlerinde saat 19:30’da iki gün sahnelenecek.



Şimdiye kadar sahneledikleri oyunlarıyla tiyatroseverlerin ilgisini çeken Artizhane Sanat ekibi, bu sefer de seyircisinin karşısına Pinti Hamit oyunuyla çıkacak ve bu oyunu ilk kez oynayacaklar. Oyunun Yönetmenliğini Zehra Aktaş üstlenirken, Genel Sanat Yönetmenliğini Alperen Akkoç, Ses Işık Tasarımı’nı ise Hakan Yıldız yapıyor.



Oyunu sahneleyecek isimler ise şöyle; Ahmet Temür, Zehra Aktaş, Mustafa Tuna, Eren Benli, Esma Doğan, Nursu Küçük, Berat Yıldırım, Eren Özemir, Talha Mutlu, Beyza Bulduk, Semih Mısırlıoğlu.



Oyunu izlemek isteyenler biletleri biletin’den, Aqumarin ve Leman Kültür Cafe’den edinebilecek. Bilet ücretleri ise şöyle; Protokol: 20 TL, 2. kategoride 15 TL.

