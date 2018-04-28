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Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’ne doğru

Önümüzdeki ekim ayında yapılması düşünülen 1. Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi öncesinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, öncülüğünde Belediye Meclis Üyeleri, Develi’deki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Özkan tarafından bilgilendirme semineri yapıldı.

Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongresi’ne doğru
Develi Belediyesi Meclis Salonundaki toplantıda bir konuşma yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi, Aşık Seyrani ve Türk Kültürü’nün ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından yüzlerce uzman tarafından anlatılacağı kongrenin Develi’nin sosyo-kültürel hayatına önemli bir katkı sağlayacağını belirterek; “Bu hususta Develililer olarak her birimize ayrı ayrı görevler düşmekte. İnşallah geleneksel hale getirmeyi planladığımız bu uluslararası kongre ile ilgili çalıştaylar düzenleyerek en güzel şekilde nihayete erdirme gayretindeyiz. Şimdiden Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Aşık Seyrani’nin tanıtılması ve genç kuşaklara aktarılması amacıyla Develi Belediyesi olarak Aşık Seyrani adlı albüm çalışması yapılaca. Sanatçı Uğur Işılak’ın beste ve müziklerini yapacağı Seyrani’nin 10 farklı şiirinin galası ise 4 Ağustos tarihinde Uluslararası Aşık Seyrani Festivali içerisinde yapılacak. Temmuz ayı içerisinde tamamlanacak albüm çalışmasının ardından 5000 adet cd bastırılarak  hediye edilecek.

Kurum Haberi
 
 
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