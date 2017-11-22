ASSAM İslam Birliği Kongresi İstanbul’da toplanacak

ASSAM (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi), Üsküdar Üniversitesi, IDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) ve ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği) işbirliği ile “Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” başlıklı kongre düzenlenecek.

1’inci ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi 23 Kasım tarihinde sabah saat 09.00’da kayıt ve ikram ile başlayacak. Ardından ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi “açılış ve hoşgeldiniz” konuşması yapacak. Program protokol konuşmaları, öğle yemeği ve namaz ile devam edecek.

Kısa bir dinlenme molasından sonra birinci oturumda “Peygamber Efendimiz ve Dört Halife Döneminde İslam Devleti’nin Yönetim Esas ve Prensipleri” ve “Tarihte Kurulmuş Cihan Şümul İslam Devletlerinin Yönetim Esasları ve Prensipleri” konuları işlenecek. Yine bir aranın ardından ikinci oturumda ise “güncel siyasi yönetim şekilleri ve BM Teşkilatı tarafından tanınmış mevcut Müslüman devletlerin yönetim şekilleri ve yönetimlerindeki ortak özellikler” konuları konuşulacak. İlk gün program, kongre raporunun hazırlanması ve akşam yemeğinin ardından sona erecek.

Kongrenin ikinci günü olan 24 Kasım tarihindeki program ise sabah saat 09.00’da Kültür Gezisi ve Boğaz Turu ile başlayacak. Daha sonra yabancı davetliler ve tebliğ sunan konuşmacıların katılımıyla program sona erecek.







Kayseri’den katılan heyet

Programa Kayseri’den de ASDER Şubesi Başkan Yardımcısı Kemal Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Taşkın ile Mirac Kültür Merkezi Onursal Başkanı ve yazarımız Furkan Yılmaz Altunöz katılacak.

1’inci ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi, Yeşilköy Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 15-17-19 Bakırköy adresindeki WOW Convention Center’da gerçekleştirilecek.

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