Avcı’nın ilk kitabı Tuzlu Kahve çıktı

Çocukluğundan beri hayali olan basın sektörüne 19 yaşında giriş yapan ve o günden bu zamana kadar yaptığı çalışmaları ile sektörde hatırı sayılır bir yer edinen gazeteci yazar Selda Avcı, ilk kitabı Tuzlu Kahve’yi okurlarıyla buluşturdu.



KÖŞE YAZILARINI VE SÖYLEŞİLERİNİ KİTAP HALİNE GETİRDİ

Bir televizyon kanalında ‘Tuzlu Kahve’ isimli program yapan gazeteci yazar Selda Avcı, bazı gazetelerde de aynı isimle köşe yazıları yazdı. Halen Kayseri Olay gazetesinde köşe yazarlığı yapan Avcı, bugüne kadar yaptığı söyleşileri ve köşe yazılarını ‘Tuzlu Kahve’ isimli kitabında birleştirdi.



“BU PROGRAM MARKA HALİNE GELDİ”

Gazeteci yazar Selda Avcı, ilk kitabını çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Tuzlu kahve benim çocuğum gibiydi. 22 yıldır basın sektöründe ‘Tuzlu kahve’ programım ile anıldım. Bu program artık bir marka haline geldi. Elle tutulur, gözle görülür, çocuklarıma ve torunlarıma bir eser bırakmak istedim. Bu bağlamda bana birçok isim bana destek verdi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“YILLARIN EMEĞİNİ İKİ KAPAK ARASINA SIĞDIRDIK”

Kitabında bugüne kadar yazdığı köşe yazıları ve söyleşilerin derlendiğini ifade eden Avcı, “Yılların emeğini iki kapak arasına sığdırmaya gayret ettik, yaptığımız bütün çalışmalarda başarılı olmak için yola çıktık, umarız başarılı olmuşuzdur. Tabi ki bu kitabın, kitap olarak kalmaması, kitaplar olarak devamının gelmesini dileyerek yola çıktım” ifadelerini kullandı.



