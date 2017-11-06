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AYLA GiŞEDE COŞTU

Türkiye'nin Oscar adayı AYLA, gişede tüm rakiplerini geride bırakarak ilk 10 günde 1 milyon izleyici sayısını aştı ve iki hafta üst üste gişenin lideri oldu. Üstelik 2 Kasım Perşembe günü, Türkiye sinema tarihinde son 16 yılın en yüksek gişesini yaparak istatistiklere adını yazdırdı.  

AYLA GiŞEDE COŞTU

Ailesi öldürülmüş Kore'li minik bir kız çocuğunu ölümden kurtarıp 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan, savaş bitip de Türkiye'ye dönünce Ayla adını verdiği kızından bir daha haber alamayan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin hayatını anlatan AYLA, tüm Türkiye'yi bu unutulmaz kahramanlık öyküsü altında birleştiriyor.

Türk halkının sahip çıktığı AYLA, vizyona girdiği ilk 10 günde 1 milyon kişi tarafından izlendi. Ayrıca, Türkiye sinema tarihi istatistiklerini altüst ederek son 16 yılın en yüksek perşembe günü gişesine ulaşan Ayla'yı o gün, ülke genelinde 87 bin 365 kişi izledi.

Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, Can Ulkay'ın yönettiği ve hem Astsubay Süleyman'ın hem ölümden kurtardığı manevi kızının hayatta olduğu, Türkiye'nin Oscar adayı AYLA, sinemaseverlere iki saat boyunca unutulmaz anlar yaşatıyor. Film, güçlü prodüksiyonu, ulusal ve uluslararası yıldızları buluşturan oyuncu kadrosu, gerçeklere dayanan senaryosu, etkileyici müzikleri ve görsel bir şölen sunan sinematografisiyle dikkat çekiyor.
(Kurum haberi)
 

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AYLAOscar
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