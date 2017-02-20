Azeri Türkülerine ilgi büyüktü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda verilen konsere, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, protokol üyeleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

Konsere olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, "Bugün Kayseri Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bünyemizde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği topluluğunun hazırladığı birbirinden güzel Azeri türküleri hemşerilerimiz ile buluşturduk. Çok mutluyum. İnsanların evlerinden çıkıp kültür ve sanat için yapılan bu konsere ilgi göstererek salonu doldurması bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Konser bitiminde İl Müdürü Taymuş koronun seslendirdiği eserlerden keyif aldıklarını belirterek teşekkür etti ve şef Namık Kemal Bilgin'e çiçek takdim etti.

İHA