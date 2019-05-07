Baba kız yazarlar okurla buluştular

Gazetemizin de yazarı olan Rafet Ural yeni çıkan kitabı “Şipidik ve Epelek Şehrimizi Geziyor” adlı eserini imzalarken aynı stantta kızı Yağmur Kayra Ural "Engelleri Aşan Minik Yürekler" adlı ortak seçki kitabını imzaladı. Baba kız bu şekilde Kayseri’de okullarda birlikte imza ve söyleşi etkinliği gerçekleştiriyor.







Eğitimci Yazar Rafet Ural, kızıyla birlikte gerçekleştirdikleri imza etkinliği hakkındaki duygularını şu sözlerle ifade etti: “Sevgili kızım, benim minik yazarım ile imza günü yaptık. Son dönemde bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Neredeyse benden çok kitap imzaladı. Güzel şeyleri paylaşalım çoğalsın. Güzel bir etkinlik yapmış Fatih Sultan Mehmet Han İlkokulu. Öncesinde öğrencilere kumbara dağıtılmış. Sene sonu öğrencileri kitap ile buluşturmuşlar. Ben de kızım ile etkinliğe katıldım. Öğrencilerin kitap ve yazar ile buluşması okuyucu üzerinde çok daha fazla olumlu etki yapıyor. 2. sınıf öğrencisi bir çocuğun kitap yazıyor olması diğer öğrencilerde ‘ben de yapabilirim’ hissini uyandırıyor. Çocuklar ve velilerin ilgisi muhteşemdi.”









