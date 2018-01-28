Başarılı öğrenciler tabletle ödüllendirildi 

Hediye tabletler Yahyalı Belediyesi hizmet binasında düzenlen mini törenle öğrencilere dağıtıldı. Törende konuşan hayırsever iş adamı İsmail Korucu; “ Öğrencilik döneminin ne olduğunu, ne şartlarda geçtiğini bildiğim için öğrencilerimize yardım ediyoruz. Bugün gönlümüzden kopan ufak tefek hediyelerle, onları ödüllendirmek istedim. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Zaman zaman öğrencilerimizin gönüllerini alıyoruz ama bu hediyeler, onlar için iyi bir moral ve motivasyon kaynağı olmasını diliyorum. Bu hediyelerin alınmasına öncülük eden ve bizleri kabul eden belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi. İş adamı Korucu ayrıca bu tür ödüllerin çocukların motivasyonunu arttırdığını belirterek; “ Bu bizim öğrencilerimize ufak bir hediyemiz. Sene sonunda ve önümüzdeki yıllarda daha farklı hediyelerimiz olacak. İlçemizin iş adamlarından bunun devamını getirmelerini diliyorum. Bu türden etkinliklerin ilçemizde olması çok sevindirici bir durum.” diye konuştu.







Törende okullarında başarı gösteren öğrencileri tebrik eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’te “ Çubuklu Mahallemizden iş adamımız İsmail kardeşime ben özellikle teşekkür ediyorum. İlçemizde okuyan başarılı 20 öğrencimize burs veriyorlar. Ayrıca burs verdiği öğrenciler içinden en yüksek notu getiren öğrencilere tablet sözü vermişlerdi. Sağ olsunlar bugün o vaadini de yerine getirdiler. Öğrencilere gösterdiği hassasiyetinden dolayı ben İsmail kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz eğitim yılının ilk yarısında başarı göstermişler. İnşaallah aynı başarıyı yılsonunda da tekrar ederler. Biz de belediye olarak bu türlü teşvikleri her zaman yapıyoruz. Ama iş adamlarımızın bunu yapması daha manidar diye düşünüyorum. İnşallah bu diğer iş adamlarımıza da örnek olmasını temenni ediyorum. Bu türlü teşviklerin artması ilçemizdeki başarı grafiğini yükselteceğini düşünüyorum. İnşallah öğrencilerimiz bu hediyelerini ilim yolunda kullanırlar.” ifadelerini kullandı.