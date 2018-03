Başarımızı arttırmak için çalışıyoruz

Elmalı’yla yaptığımız söyleşi şöyle:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak “24 Kasım Öğretmenler Günü” çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Öncelikle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu çok özel günü bir güne sığdırmak doğru olmaz. Biz öğretmenlerimizi bir günde hatırlamıyoruz; iyi gününde de, kötü gününde de yanındayız. Öğretmenler Günü vesilesiyle hasta olan ve emekli olan öğretmenlerimizi ziyaret ettik. İlimizde görev yapmakta olan öğretmenlerimize Öğretmenler Günü münasebetiyle voleybol turnuvası, bilardo, kort tenisi turnuvası, satranç turnuvası, masa tenisi ve dart turnuvaları düzenledik. Buradaki amacımız öğretmenlerimizin ders dışında sosyal faaliyetlerde bulunmaları ve kaynaşmalarını sağlamaktır. Turnuvalarda dereceye giren öğretmenlerimizi ödüllendireceğiz. Ayrıca Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğümüzle protokole bağlanan ‘Geleceğe Kulaç Atıyoruz’ projesi kapsamında istekli olan tüm öğretmenlerimizi ücretsiz olarak yüzdüreceğiz. Bu projemiz 3 yıl sürecek.







“BAŞARILARIMIZ”

Kayseri’de Milli Eğitimin başarısı son zamanlarda artıyor. Önemli ödüller alan öğretmenlerimiz oldu. Bu konu hakkında neler söylersiniz?

İlimizin eğitim alanında başarısını arttırmak için gece gündüz demeden arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. (EBA) Deney yarışmasında ilimizden Kadir Has Ortaokulu ve Tacettin Veli Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenleri katılmış ve Türkiye ikinciliğine layık görülmüşlerdir.

Kadir Has Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni İmdat Aygün “Buzla Ateş Yakılır mı?", Tacettin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fizik Öğretmeni Dursun Aldanma “Enerji İletimi” deneyleri ile Türkiye ikinciliğini alarak projeleri EBA’da yayınlanmaya başladı.

Bilindiği üzere EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için hazırlanmış bir eğitim platformudur.

İlimizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin EBA şifresi vardır. Bu sistemle birlikte öğretmenler arasında iletişim daha kolay bir hal almıştır.

EBA öğretmenlere sağladığı kolaylıkların daha fazlasını öğrencilere sağlamaktadır. EBA'ya giriş yapan bir öğrenci oldukça zengin bir içeriğe ulaşabilmektedir.

Buraya giren öğrenci başka öğrenciler tarafından paylaşılan notlara, sunumlara, görsellere rahatlıkla ulaşabilmekte ve bu materyallerden istediği gibi faydalanabilmektedir.

Ayrıca TÜBİTAK tarafından 48.si düzenlenen liseler arası bilimsel araştırma projeleri yarışması sonunda; ilimiz bölgede 9 birincilik, 6 ikincilik, 3 tane de üçüncülük derecesi elde etmiştir.

Bunların yanında Melikgazi Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitim Merkezimiz, Vodafone Vakfı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından “Girişimcilikte Önce Kadın Projesi” kapsamında düzenlenen 20 ilin katıldığı yarışma sonucunda ilimizden kursiyer Ayşe Şahinkaya 4 Aralıkta İstanbul’ da yapılacak yarışma finaline katılmaya hak kazanmıştır.

Eğitim öğretim alanında özgün ve modern uygulamaların ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve paylaşımının sağlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3357 başvuru arasından ilimiz Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezi “Okula Hazır mıyım?” projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Orta Anadolu Bölgesi Ödülüne” layık görülmüştür.

Yine Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce 2.si düzenlenen “Fikirler Yarışsın, Engeller Aşılsın” özel eğitim materyal ve etkinlik yarışmasında Kocasinan Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz 1415 ürün içerisinden Kayserimizin ismini taşıyacak olan materyal ile ödül almıştır.

Bu materyalin Bakanlığımız tarafından basımı ve üretimi yapılarak özel eğitimde kullanılmak üzere Türkiye geneline dağıtılacaktır.



“YGS’ de en başarılı 100 lise” listesinde Kayseri’den 5 okul var. Bu okulların başarıları hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bu başarı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İlimizde bu sayının artarak devam etmesini hedeflemekteyiz.

İlimizde başarının altındaki neden hafta sonu destekleme yetiştirme kurslarımızın okullarda titizlikle takip edilip, öğretmenlerimizin fedakâr çalışmaları ve velilerimizin gayretleridir.



ÖĞRETMEN AÇIĞI

Öğretmenlerin çalışma şartları ve atanamayan öğretmenler… Genel olarak öğretmen sorunlarını ele alırsak neler söylersiniz?

Başta Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz eğitime büyük önem vermektedir. Günümüz şartlarına uygun olarak öğretmenlerimize fiziki ortam hazırlanmasında gereken her şey yapılmaktadır.

Bunun en güzel örneği 2019 yılında tekli eğitime geçme kararı alınması, eğitimin kalitesinin artacağı ve öğretmenin çalışma ortamının rahatlayacağı anlamına gelmektedir.

Atanamayan öğretmenler konusunda bakanlığımız branşlar bazında gereken çalışmaları yapmaktadır.



Kayseri’de öğretmen açığı var mı? Varsa ne kadar?

İlimizde çeşitli branşlarda özellikle Din Kültürü, İngilizce, Özel Eğitim, Rehberlik, İlköğretim Matematik alanlarında 1500’e yakın öğretmene ihtiyaç var. Ama bu öğretmen ihtiyacı derslere yansımıyor. Kayseri’de hiçbir okulda hiçbir ders boş geçmiyor.

Söyleşi: Tuba Köksal