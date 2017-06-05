BAŞBAKANDAN ANADOLU KANALLARINA MÜJDE

Başbakan Binali Yıldırım'ın iftar yemeğine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'ta katıldı. İftar yemeğine katılan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Anadolu Medyasının sorunlarını dile getirerek, TÜRKSAT ücretlerinde indirim yapılmasını talep etti.

Bugüne kadar Anadolu medyasının sorunlarının çözülmesinden dolayı Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Burhan, "Sayın Başbakanım bugüne kadar Anadolu medyasının sorunlarının çözülmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, sizlerin ve Başbakan Yardımcısı Sayın Numan Kurtulmuş'un büyük destekleri olmuştur. RTÜK paylarının yüzde 1.5 düşmesi, Anadolu Ajansının, Anadolu medyasına yüzde 50 indirim yapması, Anadolu kanallarının TRT'de program yapmasına imkan sunulması gibi katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Anadolu kanallarının şuandaki en büyük problemi, TÜRKSAT uydu fiyatlarının çok yüksek olmasıdır ve bundan dolayı ödemelerde oldukça zorlanılmaktadır. Hatta birçok Anadolu kanalı bu ücreti ödeyemediğinden dolayı kapanmayla karşı karşıya kalmıştır. Sizler her zaman Anadolu medyasının yanında oldunuz. Uydu fiyatlarında Anadolu kanallarına indirim yapılmasını talep ediyor ve sizlerin desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinan Burhan'ın konuşmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, "TÜRKSAT'ın Anadolu kanallarına indirim yapması için bir çalışmanın içerisine girdik. Bu konu hakkında bir formül bulmaya uğraşıyoruz. İnşallah Anadolu kanallarının bu mağduriyetini gidereceğiz. Anadolu kanallarına yakında müjdeyi vereceğiz" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Başbakana bu desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerini bildirdi. (Kurum haberi)