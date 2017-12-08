Başkan Büyükkılıç gençlerle buluştu

Şehit Furkan Doğan Yurdu'nda üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen "Gençlerle Baş Başa" program konuğu olan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,

üniversite öğrencilerine gündemdeki konulardan bahsetti ve Melikgazi Belediyesi çalışmalarından kesitler sundu. Şu anda bir ideoloji savaşının devam ettiğini ve bu savaşta bilginin, bilinçli bireylerin ve inançlı toplumun galip geleceğini söyledi.











Vatanına, bayrağına, ezanına, dinine kısaca milli ve manevi değerlerine sahip çıkan tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak felsefesiyle hareket eden son derece bilinçli ve geleceğe güvenle bakan bir gençlik gördüğünü belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç “Günümüzde savaşların adı ve şekli değişti. Eskiden top tüfek ile yapılan savaşlar şimdi algı yanılması ile yapılıyor. Ama bu yeni düzen savaşların galibi tabii ki bilinçli, bilgili, donanımlı ve inançlı bir nesile sahip olan toplumlar kazanacaktır. Bu açıdan Türk Milleti her zaman olduğu gibi çok şanslıdır. Çünkü karşımda şu anda sizleri görünce inanın çok rahatladım. Çünkü geleceğe güvenle bakan bir gençlik görüyorum. Elbette bu bizi hedefimiz olan büyük ve güçlü Türkiye için umutlandırmaktadır. Türkiye'yi 2023 hedeflerine, muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak olan gençlerimiz inanıyorum ki çok çalışacak başaracak ve kendilerine olan güvenimizi boşa çıkarmayacaklardır. Biz geleceğimizi önemsiyor, en iyi şartlarda eğitim almanız için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Çünkü sizler Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak gençlersiniz. Başarılı olmanız için planlı ve çok çalışın. Sonunda inanın kazanan sadece sizler değil asıl, ülkemiz kazanacaktır. Bu vesile ile bu anlamlı programı düzenleyerek gençlerle bizleri buluşturan İlim Yayma Cemiyeti'nin çok değerli yönetimine ve katılım gösteren gençlerimize teşekkür ediyor başarılar diliyorum” dedi.







Melikgazi Belediyesi’nin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Büyükkılıç, eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini çünkü geleceğe yatırım yapmanın en güzel hizmetin bilgi donanımlı ve bilinçli bireyler yetiştirmek olduğunu, bu açıdan okullar inşa ettiklerini toplumsal eğitime büyük önem verdiklerini kaydetti.

İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Doğan ise yaptığı açıklamada “Melikgazi Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a bizi kırmayıp davetimize icabet ettiği için teşekkür ediyoruz. Başkanımız zaten her zaman yanımızda, destekçimiz. Allah ondan ve ekibinden razı olsun. Bir eğitimci olarak Melikgazi’de görev yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü eğitimin ve eğitimcinin dostu bir belediye başkana sahibiz” dedi.



Kurum haberi

Fotoğraf: Furkan Yılmaz