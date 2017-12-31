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Başkan Büyükkılıç’tan Güngör’e tebrik

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Çağrı Güngör’ü, 2017 yılı TÜBİTAK Teşvik Ödülü almasından dolayı tebrik etti. 

Başkan Büyükkılıç’tan Güngör’e tebrik

TÜBİTAK 2017 yılı Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine ilişkin değerlendirme çalışmaları sonucu Kayseri’ye TÜBİTAK 2017 ödülü kazandıran tek akademisyenin Doç. Dr. Çağrı Güngör olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Doç. Dr. Çağrı Güngör’e ödülü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildiğini söyledi.



Kayseri’ye bir yüzyıllar önce ‘Makar-ı ulema’ şehri denildiğini bugün de bu unvanını koruduğunu ve yine bilimin ve irfanın merkezi olduğunu hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Büyükkılıç, ilde görev yapan bilim insanların başarısı tüm şehri etkilediğini ve her başarı gibi topuma ve şehre olumlu mesajlar verdiğini kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, şahsı ve hemşehrileri adına kutladığını ve başarılı çalışmalarının devamını sözlerine ekledi.

İHA

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Melikgazi BelediyesiMemduh BüyükkılıçAGÜ
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