Başkan Çelik, Siyaset Akademisi’nde ders verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Siyaset Akademisi için gittiği Niğde’de İl Başkanı Mahmut Peşin ve Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan tarafından karşılandı.







“Çağımız nitelikli insan çağı”

Siyaset Akademisi dersinde sözlerine nitelikli insanın önemini vurgulayarak başlayan Başkan Çelik, “Çağımız nitelikli insan çağı. Akademik hayatta, bürokraside, iş aleminde, kamu yönetiminde, siyasette nitelikli olmak zorundayız. Bunun farkında olan AK Parti Siyaset Akademisi kurdu ve insan yetiştirme konusunda gerekli çalışmayı yapıyor” dedi.

Konuşmasında güçlü olmanın yollarını da gösteren Başkan Mustafa Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan sosyal bir varlık. Tek başına hiçbir değer ifade etmiyor. Çevremizi genişlettiğimiz oranda gücümüz artıyor.” Başkan Mustafa Çelik, Siyaset Akademisi öğrencilerine daha güçlü olmak istiyorlarsa sivil toplum kuruluşlarına girerek çalışmalarını önerdi. Başkan Çelik, “Engelleri çevrenizin verdiği güçle aşabilirsiniz” dedi.



“Risk alın, inisiyatif kullanın”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, risk almanın ve inisiyatif kullanmanın önemine de işaret etti. Liderin aldığı risk ve kullandığı inisiyatif ölçüsünde lider olduğunu dile getiren Başkan Çelik, planlı ve projeli çalışmanın önemini de vurguladı. Başkan Çelik, “Her işinizin planlı projeli olması lazım. Eğer böyle yaparsanız rakiplerinizin önüne geçersiniz. Her ne iş yaparsanız yapın işi tespit edeceksiniz, onu yapacak kişiyi tayin edeceksiniz, işi tarif edeceksiniz, takip edeceksiniz ve işi bitirene teşekkür edeceksiniz” diyerek 5T formülünü anlattı.



“Halkın içinde olun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Siyaset Akademisi dersinde tevazunun üzerinde özellikle durdu. Siyasetçinin olmazsa olmazının tevazu olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Halkın içinde olun. Bunu yaptığınız takdirde manen de rahatlarsınız. Üstlendiğiniz görevler bitince yine halkın içine gireceksiniz. Halkın içinde kendinize yer bulmak istiyorsanız halkın içinden çıkmayacaksınız” diye konuştu.

Siyaset Akademisi dersinin ardından Başkan Mustafa Çelik’e kilim hediye edildi.