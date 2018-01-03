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Bilim Fuarı'na başvuru 3 kat arttı

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, TÜBİTAK Bilim Fuarı'na başvuru sayısının bir önceki yıla göre 3 kattan fazla artış gösterdiğini belirterek, proje yarışmasına Kayseri'den 254 okulun katılacağını söyledi. 

Bilim Fuarı'na başvuru 3 kat arttı

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İHA

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TUBİTAKİL MİLLİ EĞİTİM
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