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’Bir Ölürüz Bin Diriliriz’ Oyunu Sahnelendi

Birlik Vakfı ve Genç Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nin Çanakkale ve Sarıkamış şehitlerini anmak için sahnelediği ’Bir Ölür Bin Diriliriz’ tiyatro oyununa büyük ilgi gösterildi.

’Bir Ölürüz Bin Diriliriz’ Oyunu Sahnelendi

Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda sergilenen oyuna AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, eski Ak Parti Millet Vekili Yaşar Karayel ve Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel ile vatandaşlar katıldı.
Şehitler için Kur-an-ı Kerim’in okunmasının ardından yönetmenliğini Arife Güler Kaftancı’nın yaptığı, teknik kadrosunda Yasin Çelik ve Serap Akyurt’un bulunduğu, Hakan Özsoy, Osman Doğan, Erman Gül, Yağız Akbaşoğlu, Ziya Yılmaz, Serhat Gül, Mehmet Ali Çatal ve Burak Çelik’in oynadığı ’Bir Ölür Bin Diriliriz’ oyunu büyük ilgiyle izlendi.
 

İHA

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