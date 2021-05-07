BOLLYWOOD SİNEMASI, KAYSERİ’YE HAYRAN KALDI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bollywood olarak adlandırılan Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve beraberindeki heyeti kabul etti. Hintli heyet, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kayseri’ye hayran kaldıklarını belirtirken, Başkan Büyükkılıç da Kayseri’nin tanıtılmasını sağlayacak her türlü çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Aksiyon türündeki 'Durga' isimli Bollywood yapımı filmin çekimleri için son zamanlarda tarihi ve mimari mekânları ile film sektörünün gözdesi olan Kayseri’ye gelen Hintli yapımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta, yapımcı Tanvi Gandhi ve yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya’ya İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da eşlik etti.

“KAYSERİ’MİZ BİR CAZİBE MERKEZİ”

Başkanlık Toplantı Salonu’nda sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin 6 bin yıllık ticari geçmişi olduğunu, birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını belirterek, şunları söyledi:

“Kayseri’mizin gerçekten turizm potansiyeli açısından tanıtılmaya çok büyük ihtiyacının olduğunun farkındayız. Ürünlerimizi daha sağlıklı şekilde paylaşmak ve Kayseri’mizi olumlu yönüyle tanıtmak hepimizin görevleri arasında, bunu hak ettiğine inanıyorum. İpek Yolu’nun üzerinde olması, 6 bin yıllık ticari geçmişinin olması, değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış olması, hoşgörünün merkezi olması, Erciyes’imizin eteğinde cazibe merkezi olarak bütün iller tarafından uğrak yeri olması, bu güzellikleri bağrında barındırarak Kayseri’mizin tanıtılmasını sağlayacak her türlü çalışmalara destek verdiğimizi, gayretlerimizin olduğunu buradan paylaşmak istiyorum. İnşallah kazasız belasız aksiyon filminin çekilmesini temenni ediyoruz.”

“ŞEHRİMİZİ ÇOK BEĞENDİLER”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da yaptığı konuşmada, “Bollywood, dünyaca ünlü Hindistan’ın sinema sektörüdür. Yönetmenimiz ile beraber Kayseri’de Durga isimli filmi çekmek için birkaç gündür buradalar. Şehrimizin çeşitli noktalarını gösterdik ve şehrimizi çok beğendiler. Hatta farklı illerde çekimi yapılacakken, oradakileri çekimleri iptal edip buraya kaydırdılar. Yönetmenimizin söylediği çekim için çok güzel, farklı noktalar var. Biz burada neredeyse hemen hepsinin çekimini yapacağız diyorlar. Her medeniyetten farklı izleri burada görmek mümkün, bizim filmimize zenginlik katıyor dediler, kendileri buradaki çekimlerden çok memnunlar” ifadelerinde bulundu.

“İLK DEFA BİR KADIN KARAKTERİ ÜZERİNE TEK BAŞINA KURULU OLAN FİLM”

Ünlü yönetmen Ribhu Dasgupta da film ile ilgili bilgiler vererek, “Filmimizin başrol karakteri bir bayan, kaçırılan iki arkadaşı olan kişiyi kurtarmak üzere bir misyon üstlenmişler. Onları kurtarmaya çalışıyorlar. Hindistan’da ilk defa bir kadın karakteri üzerine tek başına kurulu olan bir filmdir. Hindistan’da genelde erkek karakter ön planda oluyor, ilk defa bir kadın karakteri olan, kadının gücünü, kadının kendisini ön plana çıkaran bir film olacak. Ayrıca Türkiye’ye geldiğinde bir doktora aşık oluyor, doktor ile aşk hikayesi de var” ifadelerini kullandı.

Erciyes Dağ yolunda ve tarihi Kayseri Mahallesi’nde aksiyon sahneleri de çeken ekip, Kayseri’ye hayran kaldıklarını belirttiler.