Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Kayseri'de Eğlendirerek çevre bilinci aşılayan ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmaya çalışan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu Kayseri'ye geliyor. Tüm Kayseri halkının davetli olduğu oyun, bugün ve yarın saat 12.00 ve 14.00'te Kayseri Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda ücretsiz sahnelenecek.

Kayserili çocuklar ve aileleri, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı hayvan ve doğa sevgisi aşılayan oyun ile eğlenirken öğrenecek.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya yönelik çalışmalarını bu yıl da tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 400'den fazla temsille 150 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, sezon turnesi kapsamında Kayserili çocuklar ve aileleriyle buluşuyor.

Çocuklara çevre bilinci aşılıyor

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun yeni sezonda sekizinci durağı Kayseri. "La Fonten Orman Mahkemesinde", 24 ve 25 Aralık tarihlerinde saat 12.00 ve 14.00'te Kayseri Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda Kayserililerle buluşacak. Bosch'un katkılarıyla, tüm temsilleri ücretsiz sahnelenen oyun, Kayseri'den sonra Aksaray, Konya, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin ve Adana'da küçük izleyiciler ve aileleriyle buluşacak.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu anlamlı projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından sahneye konan "La Fonten Orman Mahkemesinde" adlı oyun, yeni sezonunda da on binlerce çocukla ve aileleriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Hayvanlar, La Fonten'i yardıma çağırıyor

'La Fonten Orman Mahkemesi'nde oyununda, insanların çevreyi koruma konusundaki özensizlikleri ve bilinçsizlikleri nedeniyle gün geçtikçe bozulan doğal döngüye dikkat çekiliyor. Her geçen gün doğadaki düzenin bozulmasından endişelenen hayvanlar, sonunda Aslan Kral'ın tavsiyesine uyarak şehre gidiyorlar ve kendilerini anlayacak tek insan olan La Fonten'den yardım istiyor. Klasik La Fonten masallarının yaratıcı bir bakışla yeniden uyarlaması olan oyunda ana fikir olarak, bugünden gerekli önlemler alınmadığı takdirde gelecekte dünyamızın ve dolayısıyla bugünün çocuklarının yaşayacakları olumsuzluklar gösteriliyor. Büyükler olarak anne babaların yaptığı hatalar yüzünden geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce, bugünün çocukları uyarılıyor ve onlara her şeyin hala düzeltilebileceği umudu aşılanıyor. (Kurumsal haber)

